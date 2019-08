Europa League in ADO-stadion: AZ overleeft heet avondje in Brussel

In het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag worden dit seizoen zeker drie Europa League-wedstrijden gespeeld. AZ heeft zich donderdagavond namelijk gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi. De ploeg uit Alkmaar ontsnapte in Brussel tegen Royal Antwerp FC en maakte in de verlenging het verschil: 1-4.

Het lukte AZ na een zware inspanning de poulefase van het Europa League-toernooi te bereiken. De Alkmaarders dwongen in het Koning Boudewijnstadion tegen negen spelers van Royal Antwerp FC vlak voor tijd een verlenging af (1-1) en maakten het daarin overtuigend af. In die toegevoegde tijd werd het duel een tijdje stilgelegd, omdat boze fans van de thuisploeg het veld wilden bestormen.

De Kameroener Didier Lamkel Zé leek een kwartier voor tijd het beslissende doelpunt te maken, na de 1-1 van vorige week in Enschede. Hij benadeelde zijn ploeg vervolgens door de boarding en de sintelbaan over te gaan om zijn goal te vieren. Dat kwam hem op zijn tweede gele kaart te staan. In de eerste helft, na 35 minuten, was aanvaller Dieumerci Mbokani al weggestuurd met een rode kaart.

Ontlading in laatste minuut

AZ leek het ontstane overwicht en de overtal niet in de score uit te drukken, maar Calvin Stengs zorgde in de laatste minuut voor ontlading. Nadat hij al een paar inzetten gekeerd had zien worden en één van zijn schoten op de lat was geëindigd, had Stengs bij zijn laatste poging in de officiële speeltijd wel succes. Ferdy Druijf, Teun Koopmeiners (penalty) en Albert Gudmundsson deelden in de verlenging met hun goals de genadeklap uit.

Dat betekent dat ADO Den Haag dit seizoen gastheer is van minimaal drie Europa League-duels. In het seizoen 2016-2017 kwam AZ voor het laatst uit in de groepsfase. Die werd toen overleefd, waarna Olympique Lyon over twee duels veel te sterk was.

