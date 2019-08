Martien helemaal klaar voor winnen Televizier-Ring: 'Ik heb de speech al geoefend'

'Ik heb al een speech geoefend voor als we winnen', zegt kasteelheer Martien Meiland donderdagavond in Jinek over de nominatie voor de Televizier-Ring. 'Dat doe ik dan voor ik ga slapen, bedenken wat ik ga zeggen.'

Martien, die oorspronkelijk uit Noordwijk komt, is even in Nederland. Hij krijgt in Frankrijk vrij weinig mee van de gekte rondom het SBS6-programma Chateau Meiland. 'Kom ik op de airport, meteen een man op de loopband: Oh jij bent het! Meteen een selfie', vertelt Martien uitgelaten.

Na het succes van het eerste seizoen is afgelopen maandag het tweede seizoen van het programma rondom de familie Meiland begonnen. De eerste aflevering had een miljoen kijkers. 'Mensen zijn heel enthousiast!' Op de vraag of de rest van de familie hem wel kan missen als hij in Nederland is, zegt Martien: 'Tuurlijk niet! De gasten zijn heel teleurgesteld. Dus ik heb alweer twee keer zitten facetimen.'

'Ik ben hysterisch, Erica is heel rustig'

Martien heeft wel een verklaring voor het succes van de show: 'We zijn allemaal zo verschillend. Ik ben zo hysterisch, Erica is heel rustig, die houdt ons in het gareel. Martien kent Erica al sinds hij 20 is. 'We zijn 25 jaar getrouwd geweest. We kennen elkaar zo goed en houden ook van elkaar.'

Zo'n dertien jaar geleden deed het gezin mee aan Ik Vertrek. Ze kochten een chateau in Frankrijk waar ze twee jaar blijven. Maar ze hebben teveel heimwee naar Nederland. Hier gingen ze uit elkaar nadat Martien uit de kast kwam. Toch zijn ze het avontuur in het buitenland opnieuw aangegaan.

'Ja meid, ik was zoveel afgevallen'

'Je leeft maar een keer, we wilden een nieuw avontuur aangaan. Je kan ook 40 jaar bij dezelfde werkgever zitten, maar ik wil zoveel mogelijk uit het leven halen', vertelt hij enthousiast. Dat heeft hij geweten. De familie verbouwt het kasteel in de Franse streek Limoges in 100 dagen. 'Het was vreselijk, ik was nog 59 kilo. Ja meid, ik was zoveel afgevallen', zegt hij tegen Jinek. 'Echt door het harde werken. Om 6.00 uur ging de wekker, om 7.00 uur stond ik op de trap en om 20.30 uur ging het licht uit.'

Nu het chateau af is gaat het in het tweede seizoen vooral om de gasten en om de verbouwing van het bijgebouw. Voor de liefde heeft Martien dan ook nog helemaal geen tijd, zegt hij zelf. 'En die mannen in Frankrijk zijn allemaal 1.20 meter. Nee hoor, helemaal geen tijd voor.'

