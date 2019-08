Kapperszaak Rijswijk gewoon open na schietpartij

De kapperszaak in Rijswijk die vrijdagmorgen beschoten werd, heeft gewoon haar deuren geopend. Onbekenden schoten kort na 2 uur minimaal zeven keer op de gevel van de zaak aan de Lindelaan. Volgens een woordvoerder van de politie was er op het moment van schieten niemand in het pand aanwezig.

De kogelgaten in de voordeur zijn bedekt met een vuilniszak, maar verder is er weinig te merken van de schietpartij van vrijdagmorgen. De kappers van Empire Barberz hebben zich niet laten weerhouden om hun deuren te openen en de eerste klanten uit Rotterdam en Delft hebben zich al in de kappersstoelen genesteld. 'Ik ben uiteraard wel geschrokken, maar het is iets wat kan gebeuren. In Rotterdam hoor je dit ook, dus waarom kan dat hier niet?'

De schietpartij vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats om 2.10 uur. De politie zette onmiddellijk de straat af voor onderzoek. Midden op de weg lagen zeven kogelhulzen en in de voordeur zijn meerdere kogelgaten te zien. Burgemeester Michel Bezuijen gaf in een reactie aan zeer geschrokken te zijn van de schietpartij in zijn gemeente.

Met kappersstoel geslagen

Het is niet het eerste incident bij deze kapperszaak. Op 18 mei vond er al een vechtpartij plaats waarbij twee mensen gewond raakten. Hierbij werden twee verdachten opgepakt. Een van deze verdachten staat uitgerekend vandaag voor de rechtbank in Den Haag. Deepaksain M. wordt er van verdacht kappersstoelen te hebben gestolen, waarbij de eigenaars van de kapperszaak werden geslagen en geschopt. 'We komen onze spullen halen', zou de verdachte hebben geroepen.

Bij de ruzie zouden ook vernielingen aan spiegels, tondeuses, muurschermen en kasten zijn aangericht. Ook wordt Deepaksain M. er van verdacht een van de aanwezigen met een kappersstoel tegen het hoofd te hebben geslagen. De politie heeft ondertussen het onderzoek in de kapperszaak afgerond, maar blijft zoeken naar de daders en het verband tussen de rechtszaak en de schietpartij van afgelopen nacht.