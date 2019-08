ADO Den Haag huurt 'talentvolle' jonge aanvaller van Feyenoord

ADO Den Haag heeft met Crysencio Summerville opnieuw een aanvaller aan de selectie toe weten te voegen. De 17-jarige speler wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord. Het is nog niet zeker of de aanwinst zaterdag tegen VVV-Venlo al speelgerechtigd is.

Summerville speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en kwam uit voor meerdere nationale jeugdelftallen. In 2018 werd hij met Oranje onder 17 Europees Kampioen. Vorig seizoen verhuurde Feyenoord de aanvaller in de tweede helft van het seizoen aan FC Dordrecht. Daar speelde hij achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie waarin hij vijf keer scoorde.

'Crysencio is een razendsnelle, beweeglijke buitenspeler', vertelt een blije technisch manager Jeffrey van As, die de jonge speler al een tijdje volgde. 'Hij heeft niet alleen een flitsende actie in huis, maar is ook in staat om tijdens deze actie het overzicht te bewaren.'

Akkefietje in de kleedkamer

Eind vorig jaar kwam Summerville nog in opspraak bij Feyenoord toen hij betrokken was bij een knokpartij in de kleedkamer met teamgenoot Mats Knoester. De Rotterdamse club schorste de speler en hij kreeg een hoge boete. Direct na het akkefietje werd hij verhuurd aan FC Dordrecht.

Summerville heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2021. Bij die club heeft hij nog niet zijn debuut gemaakt.

De collega's van RTV Rijnmond maakten vorig jaar een reportage over Summervile.

