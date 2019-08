Slecht seizoen hakt erin bij Rijnsburgse Boys: 'Het vertrouwen mist soms'

'Het gevoel dat het vertrouwen bij sommige spelers er op bepaalde momenten niet is, dat heb ik wel', merkt Henk Wisman op. Hij is sinds dit seizoen de nieuwe leidsman bij de 'Uien'. De van Ter Leede overgekomen coach zag zijn ploeg door een geniale ingeving van Jeffrey Jongeneelen in de eerste speelronde drie punten pakken tegen De Treffers. Maar het was wel heel nipt (2-1).

'De opluchting na het duel was best groot ja', gaat Wisman verder. 'Als je naar de wedstrijd kijkt, dan hebben we een prima eerste helft afgeleverd. De tweede helft, die was niet best. En dan had het ook nog de andere kant op kunnen vallen. Maar we hadden geluk dat Jongeneelen vlak voor tijd een schitterende goal maakt.'

'Altijd je kop erbij houden'

Het gebrek aan vertrouwen, wat er afgelopen seizoen ingeslopen is, daar moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. En die lastige taak ligt bij Wisman. 'Ik vind dat je altijd je kop erbij moet houden. De gelijkmaker van De Treffers was een foutje op het middenveld. Vanaf dat moment werd het onrustig en was het voetbal eruit. De durf en het lef was er niet meer. Dat vind ik slecht.'

Zaterdag speelt Rijnsburgse Boys haar eerste uitwedstrijd van het seizoen, uit tegen het GVVV van oud-Rijnsburg-trainer Niek Oosterlee én oud-ploeggenoot Wesley Goeman. Die ploeg trapte de nieuwe voetbaljaargang af met een 1-1 gelijkspel tegen regerend landskampioen AFC.

