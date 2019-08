Vreugde over komst Eurovisie Songfestival naar Rotterdam: 'Den Haag gaat hiervan profiteren'

Vanuit de hele regio wordt enthousiast gereageerd op de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam in 2020. 'Nu moeten de prijzen van de kamers worden vervangen', reageerde een blije salesmanager van het Hampshire Hotel in Delft vlak na de bekendmaking.

Door de overwinning van Duncan Laurence is Nederland volgend jaar gastheer van het liedjesfestijn. De NPO maakte vrijdag bekend dat Rotterdam het festival mag organiseren, Maastricht valt hiermee af.

Het team van het Hampshire Hotel in Delft zat rond het middaguur vol spanning voor de televisie om te zien welke stad het zou worden. Met gejuich werd het nieuws ontvangen. 'We zijn zo blij dat het naar Rotterdam komt', zegt de salesmanager. Ze heeft gelijk de prijzen van de kamers aangepast op de dagen van het festival op 12, 14 en 16 mei. Zo is de duurste kamer verhoogd van 170 euro naar 200 euro per nacht. Of de prijzen nog verder stijgen, laat het hotel afhangen van vraag en aanbod. 'We gaan de markt in de gaten houden.'

'Rotterdam heeft nooit genoeg hotels'

Directeur Marco Esser van The Hague Marketing Bureau beaamt dat het goed nieuws is voor hoteleigenaren in de regio. 'Den Haag gaat er zeker van profiteren. Rotterdam heeft nooit genoeg hotels.' Hij noemt het 'fantastisch nieuws' voor de regio en Den Haag.

Hij is niet bang dat festivalgangers in hun 'vrije tijd' uitwijken naar steden als Amsterdam. 'Niet voor niets heeft de New York Times Den Haag onlangs een prachtig alternatief genoemd voor bijvoorbeeld Amsterdam. Den Haag heeft veel te bieden.'

'Mooi na veertig jaar weer dichtbij huis'

Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag reageren enthousiast op de keuze voor Rotterdam. 'Mooi dat we na veertig jaar, toen in het Congresgebouw (World Forum), dit feest van muziek en diversiteit weer dichtbij huis hebben. Wij werken graag mee om de hele regio op de kaart te zetten als de perfecte locatie voor internationale festiviteiten', aldus burgemeester Pauline Krikke.

De provincie Zuid-Holland trekt een miljoen euro uit voor de organisatie van het evenement - op initiatief van VVD, GroenLinks, D66, PvdA en CDA en gesteund door 50PLUS en DENK.



Geen extra vluchten

Uit de hele wereld komen mensen in mei naar Rotterdam om het liedjesfestival te bezoeken. Toch worden er op Rotterdam The Hague Airport geen extra vluchten ingezet. 'Daar is geen ruimte voor', zegt een woordvoerder. 'Mensen kunnen wel boeken voor de vluchten die al gepland staan.' Of het de luchthaven extra geld gaat opleveren? 'Het is aan de airlines om de ticketprijzen te bepalen, wij zijn vooral enorm trots.'

LEES OOK: Duncan Laurence bezoekt Segbroek College: 'Ze speelden opeens mijn liedje'