Kapperszaak Rijswijk voorlopig dicht na schietpartij

Kapperszaak Empire Barberz sluit per direct haar deuren na het schietincident van afgelopen nacht. 'Ik heb de eigenaar van de zaak gebeld en hem gevraagd de zaak te sluiten. En anders verplicht ik hem daartoe', zegt burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk. Hij hoopt dat de rust in de buurt terugkeert na de voorlopige sluiting.

De schietpartij van vrijdagmorgen was niet het eerste incident bij de Rijswijkse kapperszaak. In mei vond er al een vechtpartij plaats waarbij twee personen werden aangehouden. Een van hen stond hiervoor vrijdag voor de rechter, en hoorde de officier van justitie een gevangenisstraf van drie jaar eisen voor zijn rol in de vechtpartij. Omwonenden wilden ook niet voor de camera's van Omroep West verschijnen, uit angst voor repressailles. 'Er is daar altijd gedonder', zei een van hen anoniem.

Voor burgemeester Bezuijen is de maat nu vol. Na overleg met politie is daarom besloten de zaak voorlopig te sluiten. Na het weekend wordt besloten of de zaak weer open kan of nog langer dicht moet blijven.

Agenten in de straat

De politie is de komende dagen in de straat aanwezig voor vragen in informatie voor omwonenden. Meerdere omwonenden hebben zich daar al gemeld. Tegen onze verslaggever meldden verschillende omwonenden dat zij zich 'onveilig' voelen.