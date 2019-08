ADO-volger Aad Kila is blij met de drie punten, maar 'mist de creativiteit en ervaring'

Ondanks de 3-0 overwinning van ADO in Waalwijk is Kila toch kritisch over het vertoonde spel. 'Ik vind dat we nog altijd een creatieve speler missen op dit moment. We missen Nasser El Khayati en Sheraldo Becker. Becker was de man met snelheid en de voorzet. Met name die voorzet vanaf de flanken wordt op dit moment gemist. Het is te hopen dat we voor het sluiten van de transfertermijn nog iets kunnen halen', zegt Kila in TV West Sport.

Vrijdag werd bekend dat ADO de 17-jarige Crysencio Summerville huurt van Feyenoord. 'Naast Bilal Ould-Chikh zijn er nu twee jonge jongens binnengehaald. Dan mis ik eigenlijk ervaring.' Kila laat verder weten het jammer te vinden dat er niet meer jongens uit de eigen jeugdopleiding een kans krijgen. 'Het is prima dat we Michiel Kramer halen, maar waarom tekent hij voor twee jaar? We hebben Ladan, een talentvolle jongen van 19 jaar, nu verhuurd aan Cambuur. Dat vind ik een verkeerde keuze.'

Vooruitblik en amateurvoetbal

Bekijk hieronder de uitzending van TV West Sport, waarin ook vooruitgeblikt wordt op de wedstrijd van ADO Den Haag tegen VVV-Venlo en er is aandacht voor het amateurvoetbal.