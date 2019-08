Lerarentekort: vacatures ook na zomer nog niet ingevuld in Haagse regio

Als er niks aan het lerarentekort in de Haagse regio gedaan wordt, vrezen schoolbestuurders voor de kwaliteit van het onderwijs. Zelfs na zes weken schoolvakantie staan er nog tal van vacatures open. Die worden nu opgevuld met onbevoegde krachten. 'We moeten de gaten toch vullen.'

'Binnen onze 47 scholen, heb ik nog twintig onvervulde vacatures', briest Ewald van Vliet, voorzitter college van bestuur van Lucas Onderwijs groep. 'Nog nooit was dit aantal bij de start van het schooljaar zó hoog.'

Desalniettemin gaan álle klassen van de scholenkoepel aanstaande maandag gewoon van start. 'Parttimers gaan tijdelijk extra uren werken en we zetten mensen zonder officiële onderwijsbevoegdheid voor de klas. Op sommige scholen gaat uiteindelijk zelfs de directeur lesgeven. We moeten de gaten toch opvullen.'

Reserves

Bij schoolbestuur De Haagse Scholen lijkt de situatie ten opzichte van het begin van de zomervakantie verbeterd. 'Toen hadden we 37 vacatures, dat zijn er nu tien, aldus een woordvoerder. Toch is het probleem allesbehalve opgelost. 'De vacatures zijn opgevuld met mensen die hier helemaal niet voor zijn aangenomen. Daarnaast hebben we veel zij-instromers, die juist begeleiding nodig hebben om te kunnen groeien. Maar daar hebben we met de krappe bezetting helemaal geen tijd en ruimte voor. En wat denk je als er iemand ziek wordt? We hebben nu geen reserves meer.'

Van Vliet maakt zich ernstige zorgen. 'In plaats van dat het probleem minder wordt, zal het lerarentekort – als we de prognoses bekijken – alleen maar toenemen. De komende jaren hebben we ook nog eens te maken met een grote uitstroom van pensioengerechtigden, maar het aantal instromers blijft steeds verder achter. In 2005 waren er landelijk nog 14.500 eerstejaars, nu is dat nog maar de helft.'

Stagiaires

Bij scholen in de Haagse binnenstad vallen de grootste klappen. 'We hebben vorig jaar een groep naar huis moeten sturen', aldus een directeur die liever anoniem blijft. 'Hoe groter de problematiek op de school, des te groter het lerarentekort.'

Bij de randgemeenten lijkt het lerarentekort juist minder ernstig. 'Wij hebben binnen vijftien scholen, slechts één openstaande vacature en dat is ook nog eens een gymleraar', aldus Toon van Velzen van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW). Schoolbesturen denken dat dit verschil te maken heeft met hun dorpse karakter. 'We merken dat oud-stagiaires graag bij ons willen werken. Toch zie ik dat ook wij er uiteindelijk mee te maken krijgen. Vroeger hadden we een lijst met twintig invallers, nu haast niemand meer.'

Kwaliteitsprobleem

De Haagse schoolbesturen hopen dat Rijksoverheid écht gaat inzien dat er iets aan de situatie gedaan moet worden: te beginnen met afschaffing van de toelatingstest op de PABO. 'Prima om nieuwe studenten een test te laten doen, maar ga daarna aan de zwakke punten werken en wijs ze niet op af', oppert Ewald Van Vliet.

Volgens hem moet er echt heel snel iets gebeuren. 'Het begint bij een kwaliteitsprobleem, maar uiteindelijk zal de kwaliteit achteruit gaan. Dat baart ons grote zorgen.'

