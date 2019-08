Hidde (10) kijkt zijn ogen uit in vernieuwde Naturalis

Hidde is al een tijdje echt fan van dino's, maar ook vogels hebben zijn interesse. 'Als ik me ergens voor interesseer, dan ga ik er ook echt voor', zegt Hidde met de nodige zelfkennis. Hij kan dan ook niet wachten tot hij de negen nieuwe museumzalen van Naturalis kan bekijken. 'Ik vind het echt een eer dat ik al wat eerder mag kijken. Het is echt superinteressant.'

Bioloog Auke Florian loopt met Hidde door het museum. Hij werkt bij Naturalis, maar is eigenlijk gewoon fan. Met z'n tweeën kijken ze hun ogen uit, want ook Florian ziet het museum voor het eerst. 'Zoveel mensen hebben gebouwd aan die zalen, en ik heb alleen nog maar schetsen gezien. Maar om er dan ook echt in te staan is wel heel bijzonder. Ik kan ook niet wachten om naar boven te gaan.'

'Wat is dat beest groot'

Eenmaal boven zijn de twee al snel in de dinozaal te vinden en hebben ze de spannende gang met dinovoetstappen richting Trix de T. Rex gevonden. 'Ja, ik wist het hoor', zegt Hidde terwijl hij Trix tegemoet loopt. 'Tyrannosaurus Rex. De enige echte…wauw wat is dat beest groot zeg…'

'Ik dacht dat er maar drie dino’s waren', zegt Hidde. 'Maar er zijn nog veel meer dieren. Dit is nog veel beter dan ik het me had voorgesteld.' En ook Auke is erg blij met het nieuwe museum. 'Het ziet er prachtig uit. De fossielen zijn heel mooi uitgelicht en door alle animaties die je ziet krijg je echt een beetje een idee hoe het miljoenen jaren geweest moet zijn op aarde.'

