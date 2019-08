Hotelprijzen de lucht in door Songfestival: 'In 10 minuten 60 reserveringen'

De komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam legt hotels in Den Haag geen windeieren. In de week van het festival zijn de hotelprijzen op Booking.com fors hoger dan de week ervoor en erna. 'Ik had in tien minuten al zestig reserveringen binnen, daar anticiperen we op', zegt een verbaasde medewerker van The Hague Teleport Hotel.

De NPO maakte vrijdag bekend dat Rotterdam op 12, 14 en 16 mei gastheer is van het Songfestival. Niet lang daarna gingen zowel in Rotterdam als in Den Haag de hotelprijzen de lucht in. Voor een kamer voor twee personen in het Kurhaus betaal je - volgens Booking.com - van 12 tot en met 17 mei zo'n 180 euro meer dan dezelfde dagen de week ervoor.

The Hague Teleport Hotel verdubbelde de prijzen zelfs. Medewerker Manuel stond in eerste instantie vreemd te kijken toen hij de reserveringen rond het middaguur zag binnenstromen. 'Ik wist niet wat er aan de hand was.' Hij besloot om snel zijn baas in te seinen. 'Je denkt: wat is er loos?', zegt Manuel. Al snel kwamen ze erachter dat het om het Songfestival ging. 'Als je dan niet je prijzen omhoog doet, doen je concurrenten het wel', verklaart hij de prijsstijging. 'Het is mooi voor ons en andere hotels.'

'Rotterdam heeft nooit genoeg hotels'

Dat beaamt Marco Esser van The Hague Marketing Bureau. 'Den Haag gaat er zeker van profiteren. Rotterdam heeft nooit genoeg hotels.'

Ook Hotel Des Indes gooide de prijzen omhoog. In de week van het Songfestival betaal je 2073 euro voor een hotelkamer tegenover 1425 euro de week ervoor (prijzen via Booking.com). 'We anticiperen. Net als in de luchtvaart worden de prijzen vooral vastgesteld op basis van de vraag. Als de vraag groot is, gaat de prijs omhoog', zegt general manager Coen Masselink. Hij zette de boel donderdagavond alvast op scherp. 'We stonden al paraat.'

Software

De prijzen in zijn hotel worden bepaald via speciale software uit de luchtvaart. Toen bekend werd dat het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam komt, heeft Masselink dat gelijk in het systeem ingevoerd. De prijzen in die week waren al hoog, zegt Masselink. 'Er is dan ook het sportevenement Invictus Games in het Zuiderpark en mei is sowieso een drukke maand. Het is wel heel ongebruikelijk dat alles tegelijk is, jammer. We hadden het Songfestival liever in januari gehad', lacht Masselink.

Of er nog wel kamers te krijgen zijn? 'Ja, we hebben nog kamers', zegt Masselink. En ook in The Hague Teleport Hotel zijn nog kamers, maar hoeveel houdt Manuel geheim.

