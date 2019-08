IN BEELD: Jazz in de Gracht: drie dagen mooi weer, heerlijke muziek en gezelligheid

Wat het festival natuurlijk uniek maakt zijn de optredens op een bootje. Terwijl het publiek langs de kant van de grachten staat, varen de artiesten van de ene naar de andere plek. Jazzmuzikant Jan Terlouw Junior: 'Ja super leuk! Ik vind het ook een prachtig festival. Overal waar we langs varen is een mooie band bezig of een mooie zangeres met een gitaar. Of superbebop, let’s go. Ja, ik hou daar van. Ik vind dat te gek. Den Haag is daar ook de perfecte stad voor.'

Het Haagse jazzfestival is ooit begonnen als een buurtfeest, maar inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig evenement. Volgens organisator Menno Doorschodt sluit het uitstekend aan bij Den Haag als jazzstad: 'Inderdaad kent het enorm veel muzikanten in verschillende stromingen, maar ook inderdaad in de jazz. De jazz-afdeling op het Koninklijk Conservatorium is heel sterk, staat er internationaal bekend om. Dus ja, dan wil je daar als stad een heel mooi evenement aan koppelen.'

Jazz in de Gracht duurt nog tot en met zaterdag.

Foto's: Richard Mulder