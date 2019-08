Fons Groenendijk voor ADO - VVV: 'We hebben de ideale formatie nog niet gezien'

Fons Groenendijk: 'Ideale formatie nog niet gezien'

Fons Groenendijk wijzigde vorige week voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk zijn opstelling op drie plaatsen. Thijmen Goppel, Wilfried Kanon en Erik Falkenburg werden gepasseerd. Zij werden vervangen door Bilal Ould-Chikh, John Goossens en Elson Hooi.

'Het is bij ADO niet zo dat we elf namen hebben en dat de rest van de spelers op grote afstand zit. We hebben nu een schorsing die we moeten opvangen. Maar het is zeker niet zo dat nu we een keer gewonnen hebben, dit de formatie blijft. Ik denk dat de puzzel nog in elkaar moet vallen en dat we de ideale formatie nog niet hebben gezien.'

Mohammed Hamdi, de nieuwe directeur van ADO, was vrijdag aanwezig in het stadion. Samen met Terry Wang, de zoon van Hui Wang, bekeek hij de training van ADO Den Haag en ook Fons Groenendijk heeft inmiddels kennis gemaakt met Hamdi. 'We hebben kort gesproken en ik moet zeggen dat hij een goeie indruk op mij maakt. Verder ken ik hem nog niet zo goed. Hij moet nu aan het werk en daar heb ik hem alle succes bij gewenst. We gaan de komende tijd zien of het een succesverhaal wordt. Ik hoop het, want daar worden we allemaal beter van.'

Vermoedelijke opstelling: Falkenburg vervangt Bakker

Danny Bakker is door twee gele kaarten in de wedstrijd vorige week tegen RKC één duel geschorst. Hij wordt naar verwachting vervangen door Erik Falkenburg. Verder geen wijzigingen ten opzichte van de opstelling van vorige week in Waalwijk.

Robert Zwinkels viel tijdens de vrijdagtraining uit met pijn aan de rechterknie. Mocht hij niet kunnen spelen, dan zal de van PSV overgekomen Luuk Koopmans onder de lat staan.

De nieuwste aanwinst Crysencio Summerville, die gehuurd wordt van Feyenoord, is speelgerechtigd en zit direct bij de wedstrijdselectie.

Uitgelicht:

In het seizoen 2011-2012 won ADO in eigen huis met 2-0 van VVV Venlo. De doelpunten werden gemaakt door Horvath en John Verhoek. ADO werd destijds getraind door Maurice Steijn, die later vanaf het seizoen 2014/2015 tot en met het afgelopen seizoen trainer zou zijn van VVV.

Volg ADO Den Haag - VVV Venlo live:

De wedstrijd ADO Den Haag - VVV Venlo is zaterdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 20.45 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in het Cars Jeans Stadion.