Happy hardcore en zen; dj Charly Lownoise is klaar voor Live on the Beach

Charly Lownoise, dj en zenleraar, staat op Live on the Beach

Een verstilde meditatiestudio op Scheveningen. De yogamatten staan opgerold. De zacht wegebbende toon van een klankschaal wordt onderbroken door de stevige beat van happy hardcore. Dit zijn de studio's van Hagenaar Ramon Roelofs ofwel dj Charly Lownoise. Wanneer Ramon op het hoogtepunt van zijn dj-carrière een burn-out krijgt, komt het mediteren op zijn pad. Inmiddels is hij zenleraar en combineert hij dit met zijn werk als dj. Vrijdag draait hij op het strandfestival 'Celebrate the 90's' op Scheveningen.

Het begint allemaal als Ramon op zijn dertiende naar een feest gaat bij een sociëteit op het Stokroosveld in Den Haag. Hij ziet daar twee dj's. 'Die stonden daar te draaien en ik werd geraakt, als een donderslag bij hemel. "Dit wil ik ook!" Ik heb wat vrienden gevraagd, we hadden platen, pick-ups en mengpaneeltjes. Zo ben ik begonnen', legt hij ontspannen uit.

Het succes kwam niet van de ene op de andere dag. 'De stap die ik gemaakt heb van beginnend dj naar de beroemde Charly Lownoise, dat is met vallen en opstaan gegaan.' Daartussen zit een tijdsbestek van twaalf jaar met ook nog een uitstapje van 2,5 jaar bij de marine. 'Terug uit dienst ging ik vol voor de muziek en toen ging het hard. Ik ontmoette Theo (Mental Theo, red.) en toen zijn we samen muziek gaan maken.'

Wonderful Days

De twee vlogen de hele wereld rond en hadden het ene na het andere optreden. 'Mensen vonden onze muziek vrolijk en zo werd de naam happy hardcore geboren.' En zo danste, sprong en gabberde de fanscène vrolijk op de happy hardcore van Charly Lownoise en Mental Theo. 'Onze bekendste hit is Wonderful Days. Dat was in 1994, we stonden top tien in Nederland en Duitsland.'

En opeens is het over voor Ramon. In 1996 gaat hij tijdens een optreden tegen de vlakte, hij is volledig uitgeput. Hij gaat aan zijn conditie werken en leert mediteren. De Hagenaar verdiept zich verder in zen en is nu tien jaar zenleraar.

Rust om alles te kunnen geven

Voor Ramon is de combinatie dj en meditatie niet raar. Hij vergelijkt het met andere banen zoals een drukke directeur of huisvrouw. 'Als die op een kussentje gaan mediteren vinden mensen dat heel gewoon. Ik hou van bewegen en ik vind het fijn om als een soort dirigent mensen te laten dansen. Als ik dan met meditatie die rust kan inbouwen om dat te kunnen geven, dat dat twee polen van mij zijn, dat vind ik heel mooi.'

Dit jaar vieren Ramon en Theo dat ze 25 jaar in het vak zitten. In het voorjaar waren er twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. 'Daar is een tour uit voortgekomen en nu sta ik vrijdag gewoon in mijn hometown bij Live on The Beach. Ik heb er reuze zin in.'

Nieuwe tracks

En daar blijft het niet bij. In de studio worden nieuwe tracks gemaakt. 'Samen met Re-Style en Ricardo Moreno heb ik Citystreets onlangs uitgebracht. Dat is happy hardcore maar met een jasje anno nu. Het is leuk om met nieuw talent in de studio te zitten, we zijn nu bezig met de opvolger, die komt in oktober uit.'

