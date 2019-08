Gewonde steekpartij Rijswijk is jongen uit Gelderland

Het slachtoffer dat vrijdag aan het eind van de middag gewond raakte bij een steekpartij in Rijswijk, is een 17-jarige jongen uit het Gelderse Elst. Dat zegt de politie. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Rond 16.30 uur kwam de melding binnen dat er een man een tak in zijn been zou hebben. In een parkje bij het Julialaantje in Rijswijk, troffen hulpdiensten de man aan. Al snel bleek dat de wond niet was veroorzaakt door een tak, maar dat het ging om een steekwond.

De politie hoopt dat getuigen zich melden die vrijdagmiddag iets hebben gezien in het parkje aan het Julialaantje. Het is vooralsnog niet duidelijk wat er daar is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden.