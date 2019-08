Grote drukte bij eerste dag hernieuwd Naturalis

Stapje voor stapje komen zaterdagochtend de eerste bezoekers het vernieuwde natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden binnen. Ruim voordat de deuren opengaan, vormt zich een flinke rij buiten. Iedereen wil zien hoe Naturalis veranderd is.

In het eerste uur na de opening gaan 1000 bezoekers het museum in. De zoon van één van die bezoekers wil heel graag naar het nieuwe Naturalis. De man is niet te beroerd om hem mee naar Leiden te nemen ook al heeft hij zelf afgelopen week al binnen gekeken. 'Ik heb gezien hoe mooi het is en dus neem ik mijn zoon graag mee. Het is prachtig geworden. Mooi gebouw, maar ook de inhoud. Geweldig.'

Een vrouw is samen met haar gezin helemaal uit het Brabantse Boxmeer naar Naturalis gekomen. 'We hebben twee jaar gewacht en zijn speciaal deze dag gekomen. We hebben twee jonge kinderen die zijn geïnteresseerd in al die diertjes en alle dingetje in de natuur.' En dan is het een kleine moeite om de reis van bijna twee uur af te leggen.

Trix

Zeker als je nagaat dat mensen twee jaar hebben moeten wachten op het vernieuwde natuurhistorisch museum. Naturalis in Leiden heeft negen nieuwe tentoonstellingszalen, met thema's als de ijstijd, de verleiding en de dinotijd. In de zaal over de dinotijd is het 66 miljoen jaar oude skelet van de Tyrannosaurus rex (T. rex), met de naam Trix te zien.

Volgens Naturalis was de verbouwing noodzakelijk omdat het oude museumgebouw te klein was geworden voor het groeiend aantal bezoekers. In 2016 bezochten 410.000 mensen het museum