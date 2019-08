Katwijk en Noordwijk winnen eenvoudig, Rijnsburg sterkste in doelpuntenfestijn

Rijnsburgse Boys heeft op bezoek bij GVVV ook de tweede wedstrijd van de competitie gewonnen. Na een schitterend duel stond er een 3-4 stand op het scorebord. Noordwijk heeft laten zien dat ze in de tweede divisie thuishoren. In eigen huis werd Koninklijke HFC met maar liefst 4-1 verslagen.

Katwijk meldt zich op de ranglijst naast gemeentegenoot Rijnsburgse Boys. Op de Krom werd met 3-0 van ASWH gewonnen. De Oranjehemden hebben daardoor eveneens beide competitiewedstrijden gewonnen.

Katwijk was op de eigen Krom beter dan debutant ASWH. Na 45 minuten spelen stond er slecht een 1-0 stand op het scorebord. Goudhaantje Mike van den Ban maakte net als vorige week tegen Scheveningen de openingstreffer.

Katwijkse bank

Tien minuten na rust schoot Joey Jongman schitterend een vrije trap binnen en was Katwijk zeker van de volle buit. ASWH probeerde het wel, maar kwam kwalitatief tekort. Alleen al de Katwijkse bank was zaterdag om te watertanden. Onder andere Brandon Robinson en Marciano Mengerink zaten naast trainer Jan Zoutman.

Mengerink is pas net hersteld van een blessure en mocht de laatste 25 minuten meespelen. Hij zette zijn terugkeer kracht bij met de 3-0. Dat was meteen de eindstand.

Abonnement

'De Uien' hadden in Veenendaal een abonnement op mooie doelpunten. Het kwartet Rijnsburgse treffers vielen allemaal na schitterende aanvallen. Na een kwartier spelen hadden Jeffrey Jongeneelen en Joel Tillema allebei al een treffer achter hun naam staan.

GVVV werd niet weggespeeld door de ploeg van Henk Wisman. Onder andere spits Jeremy de Graaf dook dikwijls op in de vijandelijke zestien. Toch werd de rust met een 0-2 voorsprong gehaald.

Bal barst los

Na rust barstte het bal pas echt los. Philip Ties bracht de Veenendalers al snel terug in de wedstrijd. Na een kwartier voetballen zorgde Tillema met zijn tweede van de middag ervoor dat het gat weer twee was: 1-3.

In de 77ste minuut leek het erop dat Marc Magan het duel in het slot gooide met de 1-4. GVVV rechtte echter nog één keer de rug en kwam in de slotfase nog terug tot 3-4. Robin Mulder benutte een penalty nadat hij zelf in de zestien werd onderuitgehaald. Ties maakte in de negentigste minuut zijn tweede van de middag.

Niet genoeg

Die treffer bleek niet genoeg te zijn. Rijnsburgse Boys trok de overwinning over de streep en heeft na twee wedstrijden nog steeds geen verliespunten.

Koninklijke HFC was vorig seizoen de grote verrassing in de twee divisie met een vierde plaats in de eindrangschikking. Tegen debutant Noordwijk gingen de Haarlemmers hard onderuit. De kampioen van de derde divisie won met 4-1 in eigen huis.

Verjaardag

Emiel Wendt was voor rust de grote man aan Noordwijkse zijde. De aanvoerder scoorde het enige doelpunt voor de thee. De aanvaller luisterde zijn 25ste verjaardag op met een kopgoal.

Na rust breidde Noordwijk de score uit via doelpunten van Tjeerd Westdijk, Nick van Staveren en Sabir Achefay. Jacob Noordmans deed ondertussen wat terug voor de Noord-Hollanders.

Zonder verlies

Door de 4-1 overwinning is Noordwijk nog steeds zonder verlies in de tweede divisie. De kustbewoners hebben vier punten na twee wedstrijden en lijken zich thuis te voelen op het hoogste amateurvoetbalniveau.

Scoreverloop wedstrijden tweede divisie:

14.30

GVVV - Rijnsburgse Boys: 3-4 (0-2)

0-1 Jongeneelen

0-2 Tillema

1-2 Ties

1-3 Tillema

1-4 Magan

2-4 Mulder

3-4 Ties

14.30

Noordwijk - HFC: 4-1 (1-0)

1-0 Wendt

2-0 Westdijk

3-0 Achefay

3-1 Noordmans

4-1 Van Staveren

15.30

Katwijk - ASWH: 3-0 (1-0)