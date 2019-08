Jo-ann had botkanker en schreef er een lied over: 'Het kan altijd goedkomen'

Jo-ann had botkanker en schreef er een nummer over

De 25-jarige Jo-ann van den Berg uit Den Haag overwon een paar jaar geleden botkanker. Ze betaalde daar wel een hoge prijs voor. Haar rechterarm moest worden geamputeerd om haar leven te redden. Nu een paar jaar later heeft zij een nummer opgenomen over haar strijd tegen de kanker.

In de Molenbar in Wateringen zijn Jo-ann en haar familie zaterdagmiddag druk bezig om alles gereed te maken voor de presentatie vanavond van Jo-ann haar nummer 'Onzeker'. Het lied vertelt in 3 minuten wat haar als 19-jarige overkwam.

Jo-ann: 'Ik kreeg pijn aan mijn arm maar de doktoren wisten eerst niet wat er aan de hand was. Ze dachten aan van alles van een hernia tot een schouderontsteking. Pas na een half jaar ziekenhuis in en ziekenhuis uit kwamen ze er achter dat ik botkanker had.'

Steuntje in de rug

In het lied dat ze samen met een kennis heeft geschreven beschrijft ze het hele proces dat ze na de diagnose botkanker heeft moeten doorlopen, tot de amputatie van haar rechterarm aan toe. Inmiddels is Jo-ann zo'n vijf jaar kankervrij. Met het nummer 'Onzeker' dat ze op YouTube heeft uitgebracht onder de naam Jo-ann Vanity wil ze vooral andere mensen die ook met de ziekte kanker te maken hebben een steuntje in de rug geven.

Jo-ann: 'Het is niet mijn streven om met dit nummer een hit te scoren. Het gaat meer om de boodschap die ik wil vertellen. Dat hoe slecht het ook kan gaan met je, dat het altijd weer kan goed komen.'