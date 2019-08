Pinas wijst ADO Den Haag de weg tegen VVV

VVV-verdediger Christian Kum over penaltymoment: ''Ik raakte hem wel, maar weet niet wat de regel is.'

De eerste treffer van Shaquille Pinas in het shirt van ADO Den Haag leverde ADO Den Haag drie punten op. De kopbal van de verdediger was genoeg voor de 1-0 overwinning op VVV Venlo. ADO staat daardoor op zes punten in de eredivisie.

De eerste helft was niet van eredivisieniveau. Beide ploegen creëerden weinig kansen. ADO was wel gevaarlijker dan VVV. Vooral Necid werd gezocht, maar de aanvaller kon de spaarzame kansen die hij kreeg niet omzetten in doelpunten.

Aan de andere kant van het veld moest keeper Robert Zwinkels één keer handelend optreden. VVV-spits Elia Soriano stond op de vijf meterlijn, maar schoot zonder kracht. De ADO-goalie had de bal klem.

Mario van der Ende

Tien minuten voor rust was er een opmerkelijk moment in de Venlose zestien. Necid schoot op doel en werd een seconde later op zijn knie getrapt. Zowel scheidsrechter Siemen Mulder als de VAR zagen er geen strafschop in. Gerenomeerd oud-scheidsrechter Mario van der Ende wel.

'Ik had gehoopt dat de VAR me naar het scherm had geroepen, dan had ik de bal op de stip gelegd', sprak scheidsrechter Siemen Mulder echter na afloop tegenover Omroep West over de niet gegeven penalty.



Toch viel er voor rust nog wel wat te juichen in het Cars Jeans Stadion. John Goossens liet zien over een uitstekende traptechniek te beschikken en legde de bal op het hoofd van verdediger Pinas. De jongeling kopte zijn eerste competitietreffer tegen de touwen.

Wervelend begin

Na rust begon ADO Den Haag wervelend. De Haagse equipe zette meteen druk op het Limburgse doel. Necid en Immers kwamen net tekort om af te werken.

Langzaam nam VVV het heft in handen. De Haagse verdediging bleef echter makkelijk op de been en doelman Zwinkels hoefde amper in actie te komen. Het Limburgs verzet verloor aan kracht toen aanvoerder Danny Post twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg.

Summerville en Cibcki

Bij ADO kregen de laatste twintig minuten twee nieuwelingen een kans. Crysensio Summerville en Pawel Cibicki maakten hun opwachting en werden met gejuich ontvangen door het Haagse publiek. Het verse bloed en een man meer zorgde echter niet voor grote kansen aan Haagse zijde. Alleen Tomas Necid kreeg een enorme kans op de vijfmeterlijn. Zijn kopbal miste kracht en de Venlose keeper Thorsten Kirschbaum pakte makkelijk.

In de slotminuten liep Immers nog tegen een blessure aan. Strompelend behaalde de middenvelder het einde van de wedstrijd. Hierdoor kon hij op het veld de twee overwinning van het seizoen vieren.

Scoreverloop ADO Den Haag - VVV Venlo: (1-0)

1-0 Pinas

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Van Ewijk, Beugelsdijk, Pinas, Meijers, Immers, Goossens, Falkenburg ('65 Malone), Ould-Chikh ('64 Summerville), Hooi ('78 Cibicki), Necid

Opstelling VVV Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Kum, Röseler, Janssen ('84 Scheimann); Linthorst, Post, Neudecker ('61 Wright); Sinclair, Soriano, Van Ooijen ('73 Cattermole)

Scheidsrechter: Mulder

Gele kaarten: Falkenburg, Malone (ADO Den Haag) Kum (VVV Venlo)

Rode kaarten: Post (twee keer geel - VVV Venlo)

