'Uitstel uitspraak Hoge Raad over Ridderhofdrama is ongebruikelijk en ongepast'

Het is 'ongewenst, ongepast en ongebruikelijk' dat de Hoge Raad een uitspraak over het Ridderhofdrama met 6 weken heeft uitgesteld. Dat vindt de Alphense jurist Orlando Kadir, die slachtoffers en nabestaanden van het schietdrama vertegenwoordigt. De uitspraak stond gepland voor aanstaande vrijdag, 6 september.

De Hoge Raad moet oordelen of de politie aansprakelijk kan worden gehouden voor het schietdrama op 9 april 2011. Tristan van der Vlis ontving van het toenmalige korps politie Hollands Midden een wapenvergunning, maar had zulke psychische problemen dat het de vraag is of hij die vergunning ooit had mogen krijgen. Hij schoot zes mensen dood, verwondde er zestien en pleegde vervolgens zelfmoord.

Procureur-generaal Frans Langemeijer stelde in april dat de politie volgens hem gedeeltelijk aansprakelijk is. De uitspraak van de Hoge Raad is belangrijk voor de 65 slachtoffers, nabestaanden en winkeliers die door Kadir worden vertegenwoordigd.

'Geen flauw idee'

Het gerechtshof oordeelde vorig jaar ook al dat de politie aansprakelijk gesteld kon worden voor de aangerichte letsel- en overlijdensschade en deze moet vergoeden. De politie ging hiertegen in beroep en daarom buigt de Hoge Raad zich er nu over. Waarom de uitspraak met zes weken is uitgesteld, is onbekend. Kadir: 'Ze doen daar geen uitspraak over. Wij hebben geen flauw idee.' De jurist vreest politieke invloeden. Want als de overheid aansprakelijk wordt gesteld, kan dat voor veel andere zaken ook gaan gelden.

Hij noemt als voorbeeld de schietpartij in een tram in Utrecht, waarbij in april vier mensen om het leven kwamen en zes mensen gewond raakten. Nederland staat betrokkenen van dergelijke gebeurtenissen niet goed bij, vindt Kadir. In Frankrijk kunnen slachtoffers en nabestaanden van zo'n calamiteit een beroep doen op een 'terrorismefonds'. In Nederland bestaat dat niet. Dat zou de overheid veel geld kunnen gaan kosten, denkt Kadir. Maar, benadrukt hij, het is gissen naar de redenen voor het uitstel: 'Ons wordt ook geen uitleg gegeven'.

Geldwolven

Ondertussen worden de mensen niet geholpen. Het zit Kadir dwars dat de mensen die hij vertegenwoordigt, worden gezien als geldwolven. 'Ze krijgen veel diarree over zich heen. Maar als je al bijna tien jaar met drie kogels in je lijf loopt en de medische rekeningen niet kunt betalen, is het tijd om deze zaak materieel en mentaal af te kunnen sluiten. Faillisementen, echtscheidingen, zelfmoordpogingen... Nederland weet de helft nog niet. Premier Rutte zei kort na de schietpartij dat Nederland niet zou wegkijken, maar dat gebeurt al jaren. De zaak wordt altijd weer gesaboteerd', aldus Kadir.

