NK Petanque in Nieuwerkerk: 'Een psychologie van aanvallen en verdedigen'

Een Nederlands kampioenschap om petanque op de kaart te zetten. Het complex van jeu de boulesclub Nieuwerkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel was zaterdag en zondag dé plek waar petanque-spelers het in tweetallen tegen elkaar opnamen.

'Er zit zo veel in het spel wat ik nooit had verwacht', zegt een van de spelers. 'Er zit een hele psychologie achter van aanvallen en verdedigen.' In totaal deden er op sportpark Dorrestein 56 teams uit heel Nederland mee.

Het plan om de vereniging kandidaat te stellen voor het NK, was een idee van voorzitter Wilco Dekker van JBC Nieuwerkerk. 'Het is heel simpel. We hebben een geweldig complex, maar om dit geweldig te houden zullen we inkomsten moeten genereren. Dus moet je in mijn ogen groeien. En groeien in ledenaantal doe je als je jezelf op de kaart zet door bijvoorbeeld dit NK voor veteranen te organiseren.' En dat lijkt te lukken: JBC telt op dit moment 140 leden.

