Topveulens op Delftse veiling voor tienduizenden euro's van de hand

Meer dan tachtig veulens van dressuur- en springpaarden die zich in de sport hebben bewezen gingen zondag onder de hamer in Delft. Op manege De Prinsenstad was een internationale veulenveiling.

Het ging om een hengstveulen dat afstamt van het bekende dressuurpaard Totilas. Een koper uit Dubai had het bedrag over voor het veulen. Kopers uit binnen- en buitenland boden op de topveulens. Het duurste dier werd afgehamerd op 42.000 euro.

Het is voor het eerst dat in Zuid-Holland zo'n grote veulenveiling wordt gehouden. Meestal zijn de veilingen in provincies als Noord-Brabant en Gelderland. Daar wonen de meeste fokkers omdat daar meer ruimte is dan in de Randstad. 'Maar in Zuid-Holland zijn wel veel mensen die paard rijden en dat zijn dus potentiële klanten voor de fokkers', zegt Jordy Duijndam van manege De Prinsenstad. 'Wij hebben nu de fokkers uit de rest van het land naar de kopers in het westen gehaald.'

Paardenkenners

De veulencollectie voor de veiling is bij elkaar gezocht door een team van Excellent Dressage Sales (EDS). Dat team bestaat uit vijf paardenkenners die over de hele wereld op zoek gaan naar de beste paarden. Zij hebben al eens paarden gevonden voor topruiters als Anky van Grunsven, Edward Gal, Tineke Bartels, Imke Schellekens-Bartels en de Duitse Ulla Salzgeber.

Hengstenhouder Joop van Uytert is een van de leden van het team. Hij heeft de veulens voor de Delftse veiling 'gescout'. 'We kennen heel veel fokkers', vertelt hij. 'Voor zo'n veiling gaan we bij hen langs en bekijken de veulens. Daarbij letten we op het exterieur, de bloedlijnen, beweging. Eigenlijk proberen we veulens te krijgen die zo compleet mogelijk zijn.'

Verwachtingswaarde

Een goed veulen met een goede afstamming geeft geen garanties voor de toekomst. 'Natuurlijk is de aankoop van een veulen altijd verwachtingswaarde', zegt hij. 'Maar als je een mooi veulen hebt dat goed kan bewegen en een goede afstamming heeft, dan heb je al veel dingen samen. En als ze ouder zijn en het talent blijkt er te zijn, dan zijn dit soort paarden voor veel mensen moeilijk aan te kopen. Hier kan je er in een vroeg stadium bij zijn.'

Van Uytert vergelijkt de aankoop van een veulen met voetballers. 'Grote clubs scouten de talenten ook als ze nog jong zijn. Eerst gaan ze voetballen bij Feyenoord of Ajax en als ze goed genoeg blijken te zijn, worden ze verkocht aan buitenlandse clubs.'