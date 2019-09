Ariane op de fiets naar eerste dag middelbare school

Op een zwarte omafiets met modieuze blauwe krat voorop, vertrok prinses Arianne maandagmorgen voor het eerst naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Ook voor prinsessen is de schoolvakantie voorbij.

De koning zelf filmt trots hoe zijn dochter voor Paleis Huis ten Bosch fietst. Met een brede grijns zwaait ze nog even naar papa en peddelt dan de poort uit, gehuld in een dikke blauwe jas en op de rug nog een groene rugzak. Ze begint aan een fietstochtje van zo'n twintig minuten want de school ligt 5,4 kilometer verderop.

Het is een traditie dat de koning zijn dochters filmt als ze voor het eerst naar de middelbare school gaan. Vorig jaar postte hij hoe Alexia naar Sorghvliet vertrok, dat was toen iets verder fietsen want het koninklijk gezin woonde toen nog in Villa Eikenhorst in Wassenaar. Dat was een dikke 11 kilometer fietsen.

Zwarte omafiets

De prinsessen houden van omafietsen, want ook zus Alexia reed vorig jaar op een zwarte. Alleen had zij een groene krat voorop en een blauwe rugzak op de rug. Haar jongste zus doet het precies omgekeerd. In 2015 ging prinses Amalia al naar het Sorghvliet. Ook zij had die zwarte fiets. De kroonprinses koos voor een roze krat en liet de rugzak op de eerste schooldag thuis.

Alle drie de prinsessen zitten nu dus op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Het is bekend dat het koninklijk gezin de kinderen zo normaal mogelijk wil laten opgroeien. Daarom gaan ze ook naar een normale school.