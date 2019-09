Haagse Jeroen is slechts 1 meter 35: 'Een grapje over mijn lengte moet kunnen'

Hagenaar Jeroen van Loon is slechts 1 meter 35 lang, maar vertelt in het Omroep West-programma Knooppunt Holland dat hij weinig moeite heeft met zijn lengte. Bovendien zorgt zijn bijzondere postuur ervoor dat hij regelmatig wordt ingehuurd in de entertainmentindustrie. 'Een grapje maken over mijn lengte, moet kunnen.'

'Ik ben wel verdrietig geweest over mijn lengte. Je hebt allemaal weleens een moment dat je denkt, waarom ik?', vertelt Jeroen aan Knooppunt Holland-presentator Johan Overdevest. 'Maar je moet het uiteindelijk zo zien: alles doet het. Mijn zicht, mijn gehoor, ik kan alles vastpakken. En bovendien kan ik ook bijna overal bij.'

De ouders van Jeroen, allebei groter dan 1 meter 70, hebben ervoor gezorgd dat hij zo normaal mogelijk omgaat mijn zijn lengte. 'Mijn vader en moeder hebben mij geleerd: eerst alles zelf proberen, desnoods met een krukje. Lukt het niet, dan pas vragen aan een ander.'

Kleine clown

Jeroen werkt in de verpleeghuizen van de Haage Wijk- en Woonzorg (HWW), waar hij samen met collega's het ontbijt, de lunch en het avondeten verzorgt. Door zijn lengte is hij echter ook als zzp'er actief als entertainer.

Jeroen vindt het niet lastig dat hij puur door zijn lengte voor bepaalde klussen wordt gevraagd. 'Nee, dat is gewoon een gegeven. Je hebt clowns die lang zijn en clowns die klein zijn. Voor een kabouter komen ze eerder naar mij dan naar iemand die lang is.'

Een tiet geld

Ook wordt de Hagenaar weleens ingehuurd op bijvoorbeeld bedrijfsfeesten. 'Dan zweep ik het publiek een beetje op of ga ik verkleed als kok of kelner om hapjes rond te brengen. Dat vinden mensen dan leuk, dat er een klein kokje of obertje rondloopt.'

Of dat niet beledigend voor hem is? 'Weet je wat het is. Ik ga lachend daarheen en ik ga met een tiet geld naar huis. Het is uiteindelijk gewoon werk.'