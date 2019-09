Parkeergarage onder stadhuis Den Haag weer volledig open

Automobilisten kunnen vanaf maandagochtend weer gewoon parkeren in de parkeergarage onder het Haagse stadhuis. Vanwege de werkzaamheden aan het cultuurcomplex OCC was de parkeergarage doordeweeks overdag gesloten. De werkzaamheden zijn nu zo ver gevorderd dat de parkeergarage weer volledig gebruikt kan worden.

De garage is sinds mei vorig jaar beperkt open. Op het Spuiplein komt een nieuw cultuurcomplex; het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater komen in het OCC (Onderwijs en cultuurcomplex) te zitten. Om de hijswerkzaamheden voor dit project veilig te laten verlopen werden de openingstijden van de Stadhuisgarage gewijzigd. Doordeweeks opende de garage pas om 15.00 uur. In het weekend was de garage wel de hele dag open. Nu is het doordeweeks weer mogelijk de auto van 7.00 uur tot 1.00 uur onder het stadhuis te parkeren.

De werkzaamheden aan het OCC-complex zijn nog niet klaar, het nieuwe complex moet in 2021 zijn deuren openen. Om dit veilig te laten verlopen kan de inrit bij de Ammunitiehaven dagelijks voor een kwartier worden afgesloten. De gemeente zet verkeersregelaars in om dit veilig te laten verlopen. Om de overlast te compenseren blijft het parkeren in deze garage goedkoper dan elders in de stad. In de Stadhuisgarage blijft het tarief voorlopig nog 2 euro per uur.

