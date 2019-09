Knooppunt Holland: Route Johan & Jeroen van Loon langs de Rotte

Deze week fietst Johan samen met Jeroen van Loon een route langs het riviertje de Rotte. De oorspronkelijke naam van de rivier is vermoedelijk Rotta, afkomstig van 'rot' dat modderig of troebel betekent, en 'a' dat water betekent.

Jeroen van Loon is een opvallende verschijning vanwege zijn achondroplasie (dwerggroei). Dat betekent dat zijn romp van normale grootte is, maar zijn benen en armen veel korter zijn. Meer info hierover lees je op de site van de Belangenvereniging van Kleine Mensen.

Jeroen werkt in Den Haag in de zorg, maar je kent hem misschien ook wel uit het theater of zijn werk als entertainer. Regelmatig wordt Jeroen gevraagd op te treden, specifiek in rollen waar ze een klein iemand voor zoeken.

Nieuw Crooswijk

De route van Johan en Jeroen begint in het Rotterdamse Nieuw Crooswijk bij knooppunt 84. Hiervandaan fiets je eerst een stukje verder de stad in. Je rijdt langs de Crooswijkse bocht en gaat de eerste brug aan je rechterhand over om aan de andere kant van de Crooswijkse bocht weer omhoog te varen. Hier zie je duidelijk dat de gemeente Rotterdam de oevers op veel plaatsen lager heeft gemaakt, van meer groen heeft voorzien en ook steigers voor sloepen en kano's heeft aangelegd.

Fiets verder richting het noorden en hou de rivieroever aan. Dit stuk hebben Johan en Jeroen gevaren met The Plastic Whale, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor plasticvrije wateren.

Berenklauw

Volg de rivier tot aan knooppunt 88 en steek daarna de eerste brug over naar knooppunt 89 om van daar de rivier aan de andere oever te volgen. Hier maakten Johan en Jeroen een uitstapje naar de Nesserweg waar ze van Edwin Cornelissen leerden welke berenklauw je kunt eten en hoe je die moet bereiden. Wil je meer weten over planten en kruiden die je zelf in de natuur kunt vinden, kijk dan hier.

Blijf de rechteroever alsmaar volgen (het is een mooie en afwisselende route!) tot aan knooppunt 11. Vlak hierna ligt aan je linkerhand het Koornmolengat, het unieke stukje natuur in Zuid-Holland. Dit gebied is alleen toegankelijk onder begeleiding tijdens excursies. Wil je je daarvoor aanmelden? Dan moet je helaas nog wel even geduld hebben, want deze excursies zijn elk jaar in juli en augustus en dus net afgelopen. Maar wie weet volgend jaar. Meer info over Natuur en Vogelwacht Rotta.

Hou knooppunt 96 aan en je fietst weer langs de Rotte terug naar Rotterdam. En niet alleen de route is prachtig, de Rotte heeft nog veel meer te bieden.