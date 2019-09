Minister in hol van de leeuw bij opening academisch jaar in Leiden

Een bijzondere opening van het academisch jaar voor minister Ingrid van Engelshoven (D66) dit jaar. Ze is in Leiden waar voor het eerst in het 444-jarig bestaan van de universiteit twee openingen op het programma staan. Een officiële, en eentje die wordt georganiseerd uit protest tegen haar beleid. Rector magnificus Carel Stolker staat volledig achter het protest.

Stolker zegt dat de relatie tussen het hoger onderwijs en de politiek nog nooit zo slecht is geweest. 'Meestal hebben we wel een soort gezamenlijk beeld waar het met het hoger onderwijs naartoe moet, maar de laatste tijd loopt het gewoon niet lekker.' De pijn zit hem vooral in het plan om geld weg te halen bij de alpha-wetenschappen zodat de beta-wetenschappen daarvan kunnen profiteren.

Gezien de vraag naar beta-wetenschappers op de arbeidsmarkt vinden de demonstranten het logisch dat daar meer geld naartoe gaat. Maar ze vinden dat dat niet ten koste moet gaan van andere studies. 'Het is een beetje kort door de bocht om dat geld weg te halen bij de andere studies', zegt Stolker. 'Het mooie is wel dat in Leiden de beta's zich solidair hebben verklaard met de alpha's.'

Protest op straat

De officiële opening wordt traditiegetrouw gehouden in de Pieterskerk. Buiten op het Gerecht staan de demonstranten met hun alternatieve opening. Ze protesteren tegen de geplande bezuinigingen op het Hoger Onderwijs.

'We verwachten op basis van het aantal aanmeldingen via Facebook zo’n 500 tot 1000 mensen', zegt organisator en hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. 'Het water staat ons eigenlijk aan de lippen. Er zijn geen investeringen in het onderwijs, eigenlijk alleen maar bezuinigingen. Dus er moet wat gebeuren, want de minister lijkt niet naar ons te willen luisteren.'

Onderzoek naar financiering

Ingrid van Engelshoven begrijpt de onrust en de onzekerheid in de sector, laat een woordvoerder weten. Om een eind te maken aan het geruzie over geld laat zij nu onderzoeken of de budgetten van de universiteiten toereikend zijn. Ze zegt ook dat de manier van financiering van de universiteiten toe is aan groot onderhoud. Het extra geld voor de bèta-opleidingen dat ze graag ziet, is volgens de woordvoerder een spoedreparatie.

