Gemeente sluit beschoten kapperszaak Rijswijk

De kapperszaak aan de Lindelaan in Rijswijk waar eind vorige week op werd geschoten, moet drie maanden dicht. Dat heeft de gemeente Rijswijk besloten. Burgemeester Michel Bezuijen wil op deze manier zorgen voor rust in de buurt.

Het was niet de eerste keer dat het hommeles was bij kapperszaak Empire Barberz. In mei was er een vechtpartij waarbij twee mensen werden aangehouden. Een van de mannen hoorde vrijdag drie jaar cel eisen voor zijn rol bij vechtpartij.

Voor burgemeester Bezuijen was de maat na de schietpartij vol. Vrijdag belde hij de eigenaar al met de mededeling dat de zaak dicht moest, omdat hij de barbier anders zou laten sluiten. Maandag is er overleg geweest met politie en justitie, en daar is besloten dat de zaak drie maanden lang dicht moet. Om de rust in de wijk te garanderen maar ook om een duidelijk signaal af te geven dat wat er is gebeurd 'als een ernstig incident wordt beschouwd'.

