AZ speelt tot winterstop in stadion ADO Den Haag

AZ kan tot de winterstop alle thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag spelen. Volgens burgemeester Pauline Krikke zijn de twee wedstrijden die AZ al in het stadion speelde goed verlopen. 'We helpen ze dus graag uit de brand.'

Een uitzondering wordt gemaakt voor de wedstrijd tegen Ajax op 15 december. 'Dat is uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet aanvaardbaar risico en dat sta ik niet toe', aldus de burgemeester.

'We zijn blij dat we tot aan de winterstop de mogelijkheid hebben om onze thuisduels in Den Haag te spelen', reageert algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn. 'De samenwerking met ADO is tot nu toe meer dan uitstekend bevallen.' Eerder werd al bekend dat AZ de thuiswedstrijden in de poulefase van de UEFA-league ook in het ADO-stadion speelt.

Netjes gedragen

AZ kan voorlopig niet meer in het eigen stadion in Alkmaar terecht sinds een deel van hun dak instortte. ADO Den Haag schoot al snel te hulp waardoor AZ zijn thuiswedstrijden tegen FC Mariupol en FC Groningen in het stadion naast het Prins Clausplein kon spelen.

Bij deze wedstrijden lieten de AZ-fans volgens de gemeente zien dat ze zich netjes gedragen zodat kan worden volstaan met een lage politie- en stewardbezetting. Ook ontstonden er geen problemen met verkeer en parkeren. Volgens Krikke is het 'mooi om te zien dat de aanhang van ADO Den Haag het waardeert dat "hun" stadion deze hulp in nood biedt'.

