Weduwe vereerd met benoeming Mohamed Benchakhchak tot Haags Icoon

'Wie was Mohamed Benchakhchakh? Dat is een heel goede vraag en ik word meteen emotioneel', zegt Liesbeth Hogervorst met tranen in haar ogen. Achttien jaar geleden overleed haar echtgenoot. 'Het lijkt wel gisteren.'

Mohamed Benchakhchakh wordt dinsdagmiddag als Haags Icoon herdacht, tijdens een muzikale bijeenkomst in de bibliotheek in de Schilderswijk. De Haagse wethouder Bert van Alphen, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en muziekcollega’s zoals Ronald Snijders en Derk Groen zullen hem daar eren.

'Kunstenaar, musicus en duizendpoot', zo omschrijft Liesbeth hem. 'Mohamed was de oudste zoon van een slagersfamilie en natuurlijk moest hij het bedrijf in.' Het Berberse gezin was zeer muzikaal. Zijn ouders, broers en zussen speelden trommel of fluit. Toch hing er een schaduw over zijn leven. 'Mohamed had een aangeboren hartafwijking. Iedereen zei altijd: weet je het van die jongen van Benchakhchakh? Hij wordt geen 18, zielig he? Zo werd hij benaderd.’

'Geen adem had om te kunnen leven'

Toen hij 19 was, verliet hij Marokko en liet hij zijn familie in de steek omdat hij 'geen adem had om te kunnen leven', legt Liesbeth uit. Per ongeluk kwam hij in Nederland terecht. 'Hij is gaan werken in de illegaliteit, zoals dat toen veel gebeurde.'

Mohamed ontwikkelde zich als kunstenaar, schilder en muzikant. Pas na een jaar of zes durfde hij even naar Marokko terug te gaan om zijn moeder te zien. 'Terug in Nederland bleek hij tyfus te hebben en zo kwam hij in het ziekenhuis terecht.'

Een vlam in zijn ogen

Daar ontdekten de Nederlandse dokters dat hij een slecht hart had. 'Mohamed wist dat wel, maar deed alsof het er niet was, want in Marokko was daar helemaal geen zorg voor. Zo kwam het dat hij twee hartoperaties onderging en dat hij op grond van deze gezondheidsproblemen in Nederland kon blijven.'

'Ik heb hem vlak na die laatste operatie ontmoet, hij was heel dun en net aan het herstellen.' Tegelijkertijd had Mohamed een uitstraling en een vlam in zijn ogen, beschrijft Liesbeth. 'Hij straalde een wilskracht uit: nu heb ik nu extra tijd!'

'Een goeie gozer uit de buurt'

In 1988 heeft Mohamed zijn eerste tentoonstelling als beeldend kunstenaar in de bibliotheek Schilderswijk. Daarna richt hij zich steeds meer op muziek en educatie. 'Hij was een goeie gozer uit de buurt, hij woonde in de Schilderswijk', herinnert Bert van Alphen zich. De Haagse wethouder was zelf onderwijzer en kwam Mohamed regelmatig tegen. 'Hij was een verbinder, hij was actief met projecten met muziek en onderwijs.'

'Hij bracht echt mensen op andere ideeën. Veel Marokkaanse kinderen die met hun ouders hier naartoe waren gekomen, waren op zoek naar hun roots. Hij wás die roots, hij bracht zo Marokko in de klas', vult Liesbeth aan.

'Mohamed Benchakhchakh moest spelen'

Op de vraag waarom de mensen hem nu niet zo kennen, reageert ze nadenkend. 'In die tijd was hij best bekend, zeker in Den Haag. Burgemeester Ad Havermans had in 1996 tijdens zijn afscheid maar een wens: de band van Mohamed Benchakhchakh moest spelen tijdens zijn receptie. In die zin was hij bekend.'

Een jaar na zijn overlijden, wilde Van Alphen al een prijs naar hem vernoemen. 'De tijd was daar toen niet rijp voor. Toen ik vorig jaar tijdens een iftar in de bibliotheek Schilderswijk was - de plek waarvoor hij zoveel heeft betekend - wilde ik toch graag dat hij geëerd zou worden.'

Ahmed Aboutaleb hartsvriend

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is niet persoonlijk aanwezig bij de herdenking, maar heeft wel een videoboodschap. 'Ze waren echte hartsvrienden', vertelt Liesbeth. 'Dat is voor Marokkaanse mannen iets bijzonders. In die cultuur omarm je elkaar sowieso, maar deze twee mannen hebben elkaar diep gekend. Ze waren al lang goede vrienden, ze hadden allebei hun reis en hun komst naar Nederland met elkaar gedeeld en zijn altijd bevriend gebleven. Aboutaleb heeft me fantastisch geholpen om het lichaam van Mohamed naar Marokko te brengen, ik had niet geweten hoe dat allemaal zou moeten.'

Aangedaan vertelt Liesbeth: 'Ik dacht echt dat ik flauwviel, toen ik van die herdenking hoorde. Ik vind het fantastisch dat we nu aan Den Haag kunnen laten zien wie Mohamed was en dat hij in de ogen van wethouder Bert van Alphen een Haags icoon is, dat hij dat predicaat verdient. Mohamed heeft eruit gehaald wat erin zat. Hij is 12,5 jaar mijn echtgenoot geweest en ik ben zo trots dat hij 42 jaar is geworden en als kunstenaar heeft kunnen bloeien en zoveel mensen heeft verbonden.'