De Radio West-tram gaat rijden en jij kan mee!

'Het wordt echt iedere vrijdag groot feest', vertelt presentator Tjeerd Spoor terwijl hij op een bankje in de Omroep West-tram zit. 'We krijgen leuke gasten, er komen optredens er is eten en drinken. Kortom; het wordt geweldig'. Tjeerd kreeg maandag al even de kans om de tram te bekijken van waaruit hij de komende twee maanden het radioprogramma Studio Haagsche Bluf (doordeweeks tussen 16.00 uur en 19.00 uur) gaat maken.

Verslaggeefster Nicolette Krul zal tijdens de route van de tram langs de lijn staan en gaat opzoek naar bijzondere verhalen en inspirerende mensen. 'We rijden dan in zo'n opvallende tram en dat maak het heel speciaal. We zijn straks voor de luisteraars ook tastbaar, ze kunnen ons aanspreken', zegt ze.

'Normaal zijn het alleen maar reizigers'

Aan John Baltus de eer om het Studio Haagsche Bluf-circus als een van de trambestuurders de komende twee maanden rond te rijden. 'Ik heb er heel veel zin in. Normaal gespoken zitten er allemaal passagiers in die van A naar B moeten, nu heb je Tjeerd aan boord met gasten en dat is ontzettend leuk!'

Omroep West-directeur Gerard Milo is ook in zijn nopjes met de nieuwe tram. 'In het openbaar vervoer zitten gewoon veel mensen die naar luisteren of kijken Omroep West. We bereiken hiermee gewoon onze eigen mensen', vertelt hij.

Verschillende routes

En om dat bereik zo groot mogelijk te maken, laat de HTM de tram tussen de normale dienstregeling doorrijden. 'De tram rijdt verschillende routes, zodat Omroep West een groot gebied kan bestrijken', legt HTM-directeur Jaap Bierman uit. 'Zo hebben we speciaal de route van lijn 10, die niet meer bestaat, opengesteld voor de Omroep West-tram.'

Wil jij een keer meerijden op de tram tijdens een uitzending van Studio Haagsche Bluf? Dat kan! Geef je dan op via tram@omroepwest.nl. Geef indien mogelijk aan op welke vrijdag je mee zou willen reizen, de laatste Omroep West-tramrit is op vrijdag 25 oktober.