Na tien dagen werkzaamheden nog geen bankjes en prullenbakken op station Alphen

Dag en nacht is er gewerkt aan de verschillende stations. Zo zijn perrons op het Boskoopse station op gelijke hoogte met de treinen gebracht zodat reizigers gelijkvloers in en uit kunnen stappen. Ook zou er nieuw zitmeubilair en energiezuinige led-verlichting worden geplaatst. Door leveringsproblemen is dat nog niet gelukt.

'Het is vervelend voor reizigers', zegt een woordvoerder van ProRail. Op de stations ontbreken nu afvalbakken, zitmeubilair en ook de nieuwe verlichting mist nog. 'Het is een kwestie van weken voordat echt alles klaar is. Dat is jammer, we hadden graag nu al kunnen zeggen dat alles helemaal af is.'

Treinen rijden weer

Reizigers kunnen de perrons gewoon op en ook de treinen rijden weer. 'Voor het plaatsen van bijvoorbeeld de afvalbakken en het zitmeubilair zijn geen buitendienststellingen nodig. De treinen blijven dus gewoon rijden', aldus de woordvoerder. ProRail verwacht dat de stations in oktober weer volledig ingericht zijn.

Op en rond station Waddinxveen Noord vinden nog werkzaamheden plaats. Daar wordt een nieuw perron gebouwd omdat het oude na veertig jaar was verzakt en versleten. Om die reden is dat station nog niet toegankelijk. Op maandag 9 september wordt het nieuwe perron in gebruik genomen. Reizigers kunnen vanaf Waddinxveen Noord een bus nemen naar station Waddinxveen.

LEES OOK: Week lang geen treinen tussen Alphen en Gouda