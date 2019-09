Aparte eerste schooldag voor leerlingen Steenvoordeschool na brand: 'Focus op groepsvorming'

Het is deze dinsdag even wennen voor de bovenbouwleerlingen van de Steenvoordeschool. Een deel van het schoolgebouw in de P. van Vlietlaan in Rijswijk werd begin augustus door brand verwoest. En dus beginnen deze leerlingen het nieuwe schooljaar op een andere locatie.

'Het is anders', knikt juf Chantal Martens. 'Een andere school, een ander klaslokaal... Maar we zijn er klaar voor.' Zij geeft nu - in ieder geval tot de herfstvakantie - les in de Petrusschool aan de Johan Brouwersstraat. Daar zijn twee klassen gehuisvest. Twee andere groepen zijn tijdelijk uitgeweken naar de locatie van de Steenvoordeschool in de Doctor Poelslaan. 'Omdat het chaos is, leggen we de focus op groepsvorming', legt Martens uit.

Zelf was ze op vakantie toen de brand in het schoolgebouw aan de P. van Vlietlaan uitbrak. 'Ik was toen in Amerika en ik had niet altijd wifi. Zodra dat wel het geval was, ontving ik ineens dertig berichten. Allemaal van collega's. Met filmpjes, met foto's van het schoolgebouw... Dan schrik je wel even. Gelukkig werd snel duidelijk dat twee klassen in het hoofdgebouw geplaatst konden worden en twee in deze Petrusschool. Dan kun je gaan bouwen.'

'We hopen het een plekje te geven'

Ze zal tijdens deze eerste schoolweek zeker nog met haar leerlingen praten over de brand. 'Maar we hopen het een plekje te kunnen geven. Deze eerste dag komen zeker al de schoolboeken tevoorschijn, maar we willen vooral elkaar leren kennen en kijken naar de toekomst.'