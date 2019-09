Verdachte schietpartij Schalk Burgerstraat gefilmd tijdens vlucht

De verdachte van een schietpartij aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag is gefilmd tijdens zijn vlucht. Hij zou een 25-jarige man hebben beschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer werd niet geraakt. Op de beelden is te zien dat de verdachte het vuurwapen nog in zijn hand heeft.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op woensdag 31 juli rond 18.20 uur werd de politie naar de Schalk Burgerstraat gestuurd, omdat daar zou zijn geschoten. Meerdere mensen hadden een schot gehoord en iemand met een wapen in zijn hand zien wegrennen. Toen agenten in de straat aankwamen, waren alle betrokkenen al weg. Aan de hand van de verhalen van getuigen werden even later twee mannen aangehouden.

Eén van de aangehouden mannen is een 25-jarige Hagenaar, die vertelde dat er op hem was geschoten. Hij zegt dat hij tegen een man aanbotste op het moment dat hij uit een huis kwam. Er ontstond een woordenwisseling en een confrontatie, waarbij hij mogelijk op zijn hoofd werd geslagen met een hard voorwerp. De belager rende daarna weg richting het wijkpark Transvaal. Toen de 25-jarige man achter hem aan ging, draaide de man zich om en loste een schot in de richting van het slachtoffer.

Mis geschoten

Volgens het slachtoffer en een aantal getuigen werd er van een afstand van 15 meter op de man geschoten. Hij werd niet geraakt. De man schrok zo erg, dat hij in zijn auto stapte en hard wegreed. De schutter rende weg richting het wijkpark. Op bewakingsbeelden is te zien dat vlak voor het schieten een vrouw met haar kind op straat loopt. Ze schrikt van het schot, tilt haar kind op en rent weg. Daarna rijdt er een Volkswagen Golf met hoge snelheid door de straat. Volgens getuigen zou die auto iets met het incident te maken hebben.

Vlak daarna rent de schutter voorbij. Hij heeft het wapen nog in zijn hand. Het is een man van rond de 30 jaar oud en ongeveer 1,75 meter lang. Hij is een beetje mollig, draagt een petje en heeft een lichtgrijze jas met knopen aan. Mogelijk is hij uiteindelijk weggereden in een zwarte Volvo V40. De politie hoopt dat er mensen zijn die de man herkennen of die hem hebben gezien. Ook getuigen van de ruzie voorafgaand aan het schieten worden gevraagd zich te melden.

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem