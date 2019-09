Jongen (15) uit Gouda gedwongen om pinpas af te staan

Een 15-jarige jongen is al zijn spaargeld kwijtgeraakt aan twee mannen die hem intimideerden en dwongen om mee te gaan naar een geldautomaat. Het slachtoffer had het gevoel dat hij niet anders kon dan meewerken. De man die het geld opneemt, is gefilmd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer heeft op dinsdag 7 mei een vriendin naar het station in Gouda gebracht en loopt rond 20.10 uur naar huis. Op de Ridder van Catsweg, ter hoogte van basisschool De Ridderslag, ziet hij twee mannen op het fietspad lopen. Hij hoort dat de jongens in straattaal over wiet aan het praten zijn. Ze gebruiken woorden als 'assie' en 'kief'.

Ter hoogte van de bloemenwinkel 'JP Bloembinders' komen de twee plotseling aan beide kanten van de 15-jarige jongen lopen. Eén van hen zegt 'hey strijder' en vraagt hem of hij even wil meekomen naar de flats die in de buurt staan. Ze kennen hem wel en willen even met hem praten.

Mee naar geldautomaat

De 15-jarige jongen heeft er geen goed gevoel bij en wil niet mee. Eén van de mannen zegt dan 'als je niet mee gaat, dan zorgen wij er wel voor dat je meekomt'. Vervolgens moet de jongen zijn zakken leeghalen en op zijn telefoon laten zien hoeveel geld er op zijn bankrekening staat. Het slachtoffer is bang en heeft het gevoel dat hij niet anders kan dan meewerken.

Er blijkt bijna 150 euro op de rekening te staan. Dat is voor de twee mannen reden genoeg om het slachtoffer mee te nemen naar een geldautomaat in winkelcentrum Bloemendaal. Daar moet hij zijn pincode vertellen en vervolgens haalt één van de mannen zijn rekening leeg. Daarna krijgt hij zijn pas weer terug en verdwijnen de twee mannen.

Blanke en getinte man

De verdachte die het geld opneemt, is gefilmd. Het is een licht getinte man die met een accent spreekt. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en was in het zwart gekleed.

Zijn handlanger is blank en ongeveer 19 tot 21 jaar oud. Hij is 1,85 tot 1,90 meter lang en heeft een tenger tot normaal postuur. Hij heeft rode pubervlekken en puistjes in zijn gezicht en zag er mede daardoor onverzorgd uit. Hij droeg een lichtgrijs bomberjack, mogelijk van The North Face. Ook droeg hij een zwart petjes met witte letters en een wit figuurtje, mogelijk van het merk Dsquared2 en zwart met blauwe schoenen.

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem