Mannen gaan op pad met bij inbraak gestolen creditcard

Na een inbraak in het huis van een 68-jarige vrouw gaan twee mannen op pad met haar creditcard. Er wordt geprobeerd om ruim 12.000 euro op te nemen, maar omdat het limiet na 2.000 euro is bereikt, lukt het niet om meer geld te stelen. De twee verdachten zijn duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

De inbraak vindt plaats in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 mei in een huis aan de Breitnerlaan in Den Haag. De bewoonster is om 23.00 uur naar bed gegaan en ontdekt om 4.00 uur dat de keukendeur is opengebroken. Meerdere kamers zijn doorzocht en er zijn sieraden, geld en bankpassen verdwenen. Diezelfde nacht zijn twee mannen gefilmd op het moment dat ze de creditcard van de vrouw gebruiken.

Eén van de verdachten is in beeld bij pinautomaten aan de Statenlaan in Den Haag en aan de Stokdijkkade en de Herenstraat in Naaldwijk. Het lukt hem om 2.000 euro op te nemen. De andere man is bij twee tankstations in Den Haag gefilmd, waar hij probeert om sigaretten te kopen. Maar omdat de opnamelimiet is bereikt, mislukken de transacties. De politie weet niet of de mannen ook betrokken zijn bij de daadwerkelijke inbraak.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem