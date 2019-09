Zakkenrollers werken samen om laptoptas weg te grissen

Door goed samen te werken en hun slachtoffer af te leiden, is het twee zakkenrollers gelukt om een laptoptas met inhoud te stelen. Ze slaan toe bij station Den Haag HS, een gebied dat vol hangt met camera’s. Hun sluwe truc is daarom haarfijn te zien.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Een inwoner van Gouda is op vrijdagochtend 29 maart op station Den Haag HS. Hij heeft twee rolkoffers en een laptoptas bij zich. De twee verdachten lopen ook bij het station en zien de man voor de ingang staan. Ze blijven een beetje in zijn buurt rondhangen en houden hem in de gaten terwijl hij met iemand anders staat te praten. Op het moment dat het slachtoffer naar de tramhaltes loopt, gaan ze achter hem aan.

Als er een tram aankomt, vraagt de mannelijke verdachte aan het slachtoffer welke tram er naar het centraal station gaat. Dat is precies voldoende afleiding, zodat de vrouw de laptoptas van de koffers af kan pakken. Ze stapt meteen in de tram en ook de man verdwijnt in de tram. Het slachtoffer draait zich om en ontdekt dan dat zijn tas weg is. Hij is zijn laptop, paspoort, sleutels en documenten voor zijn werk kwijtgeraakt.

