Rekeningen geplunderd na phishing en opsturen pinpas

De rekeningen van de eigenaar van een bedrijf in Gouda zijn flink geplunderd, nadat oplichters zijn pinpas in handen hebben gekregen. De man is slachtoffer geworden van phishing via een mail, waarin werd gevraagd zijn pinpas op te sturen. Er is in totaal 12.000 euro buit gemaakt.

De man krijgt eind februari een mail die afkomstig lijkt van zijn bank. Daarin staat dat zijn bankpas bijna verloopt en dat hij kosteloos een nieuwe kan aanvragen. Hij moet daarvoor wat gegevens invullen op een site. Omdat het er betrouwbaar uitziet, doet de man wat er wordt gevraagd.

Vlak daarna wordt hij gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Diegene geeft een adres door waar de pinpas naartoe gestuurd kan worden. Binnen twee dagen zal de man dan een nieuwe pas ontvangen. De man stuurt de pas op, maar een nieuwe pas komt er niet.

Geld opgenomen

Twee dagen later wordt de man gebeld door een echte bankmedewerker, die vertelt dat er ruim 12.000 euro van zijn rekeningen is opgenomen. Hij is het slachtoffer geworden van phishing. Hoe de oplichters aan de pincode zijn gekomen, heeft de politie nog in onderzoek.

Er is beeld van een verdachte die geld opneemt met de pas van het slachtoffer. Dat doet hij in het casino van een hotel in Tiel. De politie hoopt dat iemand de man herkent.

