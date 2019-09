Drie arrestaties in liquidatie-onderzoek motorclub Caloh Wagoh

In 2017 werd Farid Souhali in Den Haag geliquideerd | Foto: Regio15

De drie verdachten zouden liquidatieopdrachten hebben gekregen van een kopstuk van de motorbende. Het OM wil niet kwijt om welke zaken het precies gaat. ‘De verdachten zitten vanwege het onderzoek vast in alle beperkingen.' Twee mannen die zich voor de moorden zouden hebben gemeld bij het kopstuk van de motorclub, zijn in Spanje en op Sint-Maarten aangehouden.

In het onderzoek zitten inmiddels dertien verdachten vast. Twee van hen zijn de kopstukken Delano R. uit Leiden en Greg R. uit Mijdrecht. Twee anderen zouden Farid Souhali uit Houten in 2017 in Den Haag hebben doodgeschoten. Verder zitten twee verdachten vast voor de moord op Jaïr Wessels in Breukelen en worden twee andere mannen gelinkt aan liquidaties in Rotterdam en Doorn.

Verbod

Het OM wil ook Caloh Wagoh Main Triad laten verbieden en ontbinden. Volgens het OM is de motorclub 'structureel en onlosmakelijk' verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden.

De drie net opgepakte verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht. Het is nog niet bekend wanneer de twee eerder aangehouden verdachten - van 34 en 36 jaar - naar Nederland komen. Van hen is geen vaste woonplaats bekend.

