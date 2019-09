Rijkswaterstaat start werkzaamheden aan A44: 'Hadden we liever anders gezien'

Rijkswaterstaat start vrijdag met werkzaamheden aan de A44 en de N44. Het gaat om het deel tussen Leiden en de Kaagbrug. Er wordt nieuw stil asfalt gelegd en er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook in het weekend van 13 september is Rijkswaterstaat bezig aan deze snelweg, dan is het hele weekend het stuk tussen afslag Leiden en de Landscheidingsweg N448 afgesloten.

Komend weekend duren de werkzaamheden tot zondagmorgen 9.00 uur. Het werk wordt vooral 's nachts uitgevoerd, waardoor automobilisten tussen 21.00 uur 's avonds en 9.00 uur 's ochtends last zullen hebben van de werkzaamheden. De weg zal beide keren afgesloten zijn in de richting van Amsterdam. Het verkeer wordt omgeleid via de A4 en de A12 en moet rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd. Ook zullen er diverse op- en afritten afgesloten zijn.

Op vrijdag 13 september volgen grotere werkzaamheden. Het deel tussen Leiden - de afslag naar de N206 - en de Landscheidingsweg N448 in Den Haag zal dan worden afgesloten in beide richtingen. Die werkzaamheden duren tot maandag 16 september 5.00 uur. Ook dan moet het verkeer omrijden van de A4 en A12 en bedraagt de extra reistijd 10 tot 30 minuten.

Open Monumentendagen

Het eerste afsluitingsweekend valt samen met Open Monumentendagen en het Weekend van Voorschoten. 'Natuurlijk hadden we dat liever anders gezien', vertelt wethouder Monique Lamers van Voorschoten. 'Een ander weekend was echter niet mogelijk. Bezoekers van buiten Voorschoten die onze activiteiten willen bezoeken, zullen andere routes moeten kiezen. Gelukkig is Voorschoten per trein goed bereikbaar en het fietspad langs de N44 en de tunnels blijven open. De fiets is dus een goed alternatief.'

Ook in Wassenaar zal er door de wegewerkzaamheden overlast zijn, waarschuwt wethouder Caroline Klaver. Zij wijst op extra drukte en houdt er rekening mee dat het verkeer op de uitvalswegen zal opstropen. 'Met alle partijen zijn we in overleg om onze inwoners te informeren om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar let wel, overlast zal er zijn.'