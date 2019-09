Zeer uitgebreid onderzoek in huis overleden vrouw (91)

De politie deed dinsdag zeer uitgebreid onderzoek, in het huis aan de Erasmusweg in Den Haag, waar begin mei de 91-jarige Cornelia 'Corrie' van Geesbergen-Slootmaaker dood werd gevonden. Ook is er sectie op het lichaam verricht.

Het forensisch onderzoek nam de hele dag in beslag. Naast forensisch specialisten waren er ook tactische rechercheurs op de plaats delict aanwezig.

Van Geesbergen-Slootmaaker werd woensdagochtend 8 mei dood gevonden in haar huis. In eerste instantie ging de politie niet uit van een misdrijf. Maar inmiddels is uit onderzoek gebleken dat er van een natuurlijke dood geen sprake is geweest. De Haagse vrouw droeg altijd twee halskettingen en twee armbanden die ze niet zelf af kon doen. Op camerabaalden van dinsdag 7 mei is te zien dat ze deze sieraden tijdens het boodschappen doen nog draagt. Toen de vrouw een dag later werd gevonden, waren die sieraden verdwenen.

Getuigen

'Mogelijk heeft mevrouw Van Geesbergen bezoek gehad van iemand die zich voordeed als thuiszorgmedewerker en dat een uit de hand gelopen babbeltruc of insluiping haar fataal is geworden', oppert een politiewoordvoerder. 'Er zijn namelijk geen sporen van braak gevonden.'

Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord tussen dinsdag zeven en woensdagochtend acht mei in de omgeving van de portiekwoning. De portiekwoning waar Van Geesbergen-Slootmaker woonde, ligt aan de oneven genummerde kant van de Erasmusweg, tussen de Leyweg en de Ruinerwoldstraat in.

Tips

Nadat er in het Omroep West-opsporingsprogramma Team West en in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak was besteed, kwamen er vier tips binnen.