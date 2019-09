Irritatie om zoveelste gratieverzoek moordenaar ’t Koetsiertje: ‘Je hebt veel levens vergald'

'Het is lang geleden, maar als ik dit hoor voel ik mijn boosheid weer opkomen.' Ria Eekhout wordt nog steeds emotioneel als ze terugdenkt aan het bloedbad dat werd aangericht in café 't Koetsiertje in Delft. Haar man was in 1983 een van de ambulancebroeders op de plek waar zes mensen werden doodgeschoten.

'We hadden een gezellig dagje uit met de kinderen, toen mijn man Piet ineens met grote spoed werd opgeroepen', blikt Ria terug. Ze moet het verhaal wel vertellen, omdat haar man nog niet zo lang geleden is overleden. 'Hij heeft het de rest van zijn leven wel over de schietpartij gehad.'

Op 5 april 1983 kwam de toen 27-jarige Cevdet Yilmaz het café op de hoek van de Van Leeuwenhoeksingel en de Houttuinen in Delft binnen. Hij schoot gericht en van dichtbij tien mensen neer. Zes van hen overleefden de aanslag niet. Iets dat nog nooit in Nederland was gebeurd.

'Het beestje leefde nog'

Ria herinnert zich nog dat haar man vertelde dat hij zich kapot schrok toen hij een van de overleden slachtoffers op zijn brancard had liggen. Een vrouw met een bontjas aan. 'Toen hij haar naar buiten wilde rijden, bewoog haar jas ineens.' Nog vol van schrik ontdekte Piet een klein hondje onder de bontjas van de vrouw. 'Het beestje lag op haar buik en leefde nog.'

Ze vertelt dat de moordpartij diepe indruk heeft gemaakt op haar man. 'En ook wel op al zijn oud-collega's, natuurlijk. Iedereen die er toen ook bij was.' Ze hebben het regelmatig gehad over het leed dat velen is aangedaan. 'Het was zó onterecht. Hij schoot gewoon zes mensen dood. Hoe haal je het in je botte hersenen?'

Gratieverzoek afgewezen

'Ted de Turk', zoals de nu 63-jarige Yilmaz ook wel wordt genoemd, woont al een tijdje buiten de tbs-kliniek waar hij behandeld wordt. Hij wil ook gratie en heeft daarvoor al elf keer een verzoek ingediend. Donderdag bleek dat dat verzoek opnieuw niet wordt ingewilligd. 'Dat is een feit waarmee we even te dealen hebben', zegt zijn advocaat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt vrijdag met een verklaring over de afwijzing van het gratieverzoek.

Ria maakt zich telkens weer boos als ze hoort dat de cafémoordenaar gratie wil. 'Ze zeggen tegenwoordig dat je iedereen moet vergeven', zegt ze. 'Maar in dit soort gevallen moet je nooit iemand vergeven. Dit was écht afschuwelijk. Je hebt het leven van veel mensen vergald. Wat moet hij nog in de vrije wereld? Als mijn man nu nog had geleefd, dan gingen al zijn stekels weer overeind staan. Hij zou dan zeggen: is hij nou helemaal besodemieterd.'

'Geen grip'

Yilmaz heeft tot op de dag van vandaag niet verklaard waarom hij in café ’t Koetsiertje het vuur opende. Oud-politiewoordvoerder Frans van Rijnswou zei eerder deze week al dat de moordenaar er nooit meer over heeft willen praten. 'Hij is een man waar je niet veel grip op hebt.'

En dat steekt Ria Eekhout ook. 'Dit zit zó diep bij iedereen. En dan vragen om gratie? Al die families hebben er hun hele leven last van. En hij, hij die zo ontzettend veel levens op zijn kop zette, zit lekker bij zijn gezin. Ik ben hier echt ontiegelijk tegen.'