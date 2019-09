Binnenhofarchitect voor miljoenen afgekocht

Voor 2,7 miljoen is Ellen van Loon, de architect van de verbouwing van het Binnenhof, afgekocht. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) was het duidelijk dat er 'onvoldoende vertrouwen was in de samenwerking' met de architecte van bureau OMA.

Architect Pi de Bruijn krijgt nu een grotere rol. Vorige week is met hem een overeenkomst gesloten. De Bruijn ontwierp eerder het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer had al langer kritiek op de plannen van Van Loon. Ze zouden te ambitieus zijn. De leden van de Tweede Kamer zagen liever een sobere verbouwing van het Binnenhof. De 2,7 miljoen die Van Loon ontvangt zijn voor geleverd werk en missen van toekomstige inkomsten.

'Vrijwel dezelfde plannen'

'En voor intellectueel eigendom', vervolgt een woordvoerder van architectenbureau OMA. 'Dat is wel opvallend. Ze willen namelijk met vrijwel hetzelfde plan door, maar met een andere architect. Maar door de overeenkomst mogen de we plannen die we hadden openbaren. Hiervoor waren ze geheim. Dan kunnen we laten zien dat die megalomane plannen waarover wordt gesproken niet kloppen.'

'Wat daarnaast opvallend is', vervolgt de woordvoerder. 'Is dat de nieuwe overeenkomst met Pi de Bruin eerder is getekend (28 augustus red.), dan de overeenstemming met ons (2 september red.). Dat staat in de brief van de staatssecretaris.'

