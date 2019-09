Gouda en Den Haag krijgen laadpleinen: 'Opladen auto net zo makkelijk als mobiel'

Den Haag en Gouda krijgen geld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om laadpleinen voor elektrische auto's aan te leggen. De twee steden maken onderdeel uit van een nieuw plan waarbij in totaal 472 slimme laadpunten komen in 21 Nederlandse gemeenten. Het ministerie trekt vijf miljoen euro voor de introductie van de nieuwe palen.

Een laadplein is een nieuwe oplossing die er voor moet zorgen dat mensen hun elektrische auto op kunnen laden. 'Door de sterke groei van het elektrisch vervoer stijgt de vraag naar laadpunten', vertelt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. 'Een laadplein is een van de opties om daar aan tegemoet te komen. Er zijn zoveel laadpunten bij elkaar, dat de kans op een vrij punt groter is. Bovendien kan het aantal laadpalen in de straat dan worden beperkt.'

De eerste laadpleinen moeten nog dit jaar aangelegd worden. In Gouda komen er twee van deze laadpleinen, namelijk op de parkeerterreinen Klein Amerika en Groenheuvel. In Den Haag wordt er gestart met één laadplein, maar de gemeente verwacht snel meer laadpleinen aan te gaan leggen. 'Er wordt nu nog onderzocht wat goede plekken zijn. Zo kijken we bijvoorbeeld of het Zwarte Pad mogelijk is. Maar om aan de toekomstige laadbehoefte te kunnen voldoen verwachten we dat er op meerdere plekken in Den Haag laadpleinen komen.'

'Zo makkelijk als je mobiel'

De laadpleinen krijgen niet alleen meer laadpalen, het moeten ook slimme laadpalen worden. 'Deze laadpalen zijn de toekomst', legt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) uit. 'De gekoppelde auto slaat het overschot aan duurzaam opgewekte stroom op. Vervolgens wordt op piekmomenten de stroom teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer te gebruiken, kan groene stroom efficiënter worden ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast.'

De nieuwe laadpalen moeten zo het stroomnet ontlasten. 'Ze benutten groene stroom beter en maken het laden van je auto nog voordeliger', vervolgt Van Veldhoven. 'Daarom wil ik de aanleg ervan versnellen. Het laden van je elektrische auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon.'

Geld verdienen met auto

Alle elektrische auto's kunnen opgeladen worden bij de laadpleinen, alleen zijn er maar een paar modellen die nu al in staat zijn de opgeslagen energie weer terug te geven. 'Het voertuig stelt een deel van zijn accucapaciteit beschikbaar voor teruglevering aan het elektriciteitsnet. De eigenaar bepaalt zelf hoeveel elektriciteit van de auto gebruikt mag worden', vertelt de staatssecretaris. 'Gebruikers die hun auto beschikbaar stellen wanneer er veel vraag naar energie is, kunnen daarvoor een beloning ontvangen. Automobilisten kunnen zo op termijn geld verdienen met hun elektrische auto.'

Om deze laadpleinen aan te leggen stelt het ministerie vijf miljoen euro beschikbaar. Met dit geld moet nog dit jaar begonnen worden met de aanleg van de pleinen, zodat de eerste laadpleinen in 2020 in gebruik genomen kunnen worden. Er doen 21 gemeenten mee met de introductie, die in totaal 472 slimme laadpunten krijgen. Voor Den Haag was het belangrijk om bij de voorlopers te horen. 'Het is voor ons interessant om ervaring op te doen met het gebruik van laadpleinen en de mogelijkheden om stroom in batterijen van auto's op te slaan. Op deze manier kunnen we ons stroomnet ontlasten.'

