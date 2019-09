Politie vindt beloningsactie van vrienden na mishandeling 'lastig'

'De regie ligt bij de vrienden', aldus een woordvoerder van de politie. 'Er zijn geen concrete afspraken gemaakt over de tips die binnenkomen. We gaan er uiteraard wel van uit dat belangrijke tips aan ons door worden gespeeld. Buiten dat, we kunnen dit niet verbieden, het is een burgerinitiatief.'

De 34-jarige Hagenaar werd in de nacht van 17 op 18 augustus flink toegetakeld door drie mannen die vermoedelijk zijn fiets wilden stelen. Hij kreeg daarbij een harde klap tegen zijn hoofd en raakte daardoor korte tijd buiten bewustzijn. Nog altijd heeft het slachtoffer last van de mishandeling.

Tips doorgeven

Ondanks dat de politie een getuigenoproep heeft gedaan, is er nog geen enkele persoon aangehouden. En dat vinden de vrienden van het slachtoffer onacceptabel. 'En daarom zijn we overgegaan om via Facebook een oproep te doen, gaan we flyeren en hangen we posters op,’ zei Meindert - één van de vrienden eerder tegen Omroep West. Daarnaast hebben ze dus 5000 euro voor de gouden tip uitgeloofd. 'We houden de politie uiteraard op de hoogte.'

Het OM dat normaal gesproken beloningen uitreikt, ziet geen enkel probleem in de actie. 'Zolang tips over de zaak aan de politie doorgegeven worden en mensen geen eigenrichting zoeken, hebben wij uiteraard geen bezwaar tegen dit soort initiatieven.'

