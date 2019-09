Noordwijkse hotels vol tijdens Grand Prix Zandvoort

De Formule 1 strijkt op 3 mei neer in Zandvoort en moet zo’n 200.000 bezoekers trekken. Wie daar geen hotelkamer heeft kunnen vinden en uit wil wijken naar Noordwijk, moet goed zoeken. Online is nauwelijks meer een kamer te vinden. 'Onze hotels zitten waarschijnlijk al helemaal vol', zegt Quirine Kamphuisen, directeur van Noordwijk Marketing.

Een daarvan is Hotel de Koningshof aan de Golfbaan. 'Wij zitten ook vol', zegt eigenaar Jean-Paul Hassing. 'De vraag is groot. Die periode is over het algemeen al een drukke periode. Dus we moeten helaas ook vaste gasten teleurstellen.' Of de prijzen dan ook flink zijn gestegen? 'Flink niet, want het leek erop dat een aantal mensen al eerder wist wanneer het evenement zou zijn. Maar voor de overige hotelkamers is een verdubbeling van de hotelkamerprijzen is niet onrealistisch.'

Honderdduizenden euro’s

Ook Stephan Stokkersmans merkt dat de meeste hotelkamers in Noordwijk vol zitten. Hij is voorzitter van de Noordwijkse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en eigenaar van Grand Hotel Huis ter Duin en ontzettend blij dat de Grand Prix naar Zandvoort komt. 'Geweldig. Ik ben sowieso Formule 1-liefhebber en ja, je weet ook als ondernemer: het wordt een heel mooi weekend voor Noordwijk.' Niet alleen de hotels, maar ook de restaurants, toeleveranciers en fietsverhuurbedrijven profiteren er volgens hem van. 'Als je kijkt naar de hele keten, denk ik dat dit evenement ook voor de BV Noordwijk honderdduizenden euro’s kan opleveren', zegt Stokkermans.

De Grand Prix is middenin het hoogseizoen voor de Bollenstreek, dus hotels zitten rond die tijd – ook zonder Formule 1 - al vrij vol. 'Het had mooi geweest als het in een andere periode viel, maar dat is niet realistisch', zegt Hassing. Stokkermans: 'In de ideale wereld was het mooier geweest als het in september of oktober was geweest, maar dat komt niet helemaal uit. Ik denk dat we vooral blij moeten zijn dat zo'n evenement naar Nederland komt.'

Max Verstappen in Noordwijk?

Hij is niet alleen als vertegenwoordiger van de horeca in Noordwijk, maar ook als hoteldirecteur ontzettend blij met het nieuws. 'Ik kon de glimlach natuurlijk niet onderdrukken. Je zit zo dichtbij Zandvoort, het is relatief makkelijk bereikbaar vanuit Noordwijk. Dan weet je: je gaat waarschijnlijk vol dat weekend.' En dat is inderdaad het geval. 'We hebben een mooi contract kunnen afsluiten', zegt Stokkermans. Of dat aan het team van Max Verstappen is? Op zijn gezicht verschijnt een grote glimlach. 'Alles is mogelijk, maar de discretie van een hotelier is het mooiste wat we hebben, dus daar doe ik geen uitspraken over.'

