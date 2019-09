Wethouder over daklozenopvang in Voorhout: 'Communicatie niet goed gegaan'

Bewoners van de Boudewijn van der Beeststraat in Voorhout kwamen er van de zomer per toeval achter dat in een leegstaand huis bij hun in de straat een opvanghuis voor daklozen komt. Zonder de buurt te informeren wordt het er in de vakantieperiode doorheen gedrukt, zo was het gevoel bij de buurtbewoners. En dus werd de opening uitgesteld om eerst de bewoners alsnog in te lichten.

Het opvanghuis komt er door afspraken die bestuurders in de regio met elkaar hebben gemaakt. Wethouder Arno van Kempen (zorg en welzijn) legt tijdens de bijeenkomst uit dat er in de gemeente Teylingen, waar Voorhout onder valt, in totaal iets van vijf of zes opvanghuizen moeten komen.

Leidse stichting

'De communicatie is niet goed gegaan', zo erkent wethouder Van Kempen tegenover zo’n twintig buurtbewoners. Maar de betrokken instanties maken gelijk aan het begin van de avond duidelijk dat dit niet wil zeggen dat het opvanghuis er niet komt. 'We hebben juist voor een levendige woonwijk gekozen omdat ook deze daklozen vol in de samenleving mee moeten kunnen doen', aldus de wethouder.

Naast wethouder Van Kempen is ook een vertegenwoordiger van woonstichting Vooruitgang en Stichting De Binnenvest uit Leiden aanwezig. Het zijn cliënten van deze Leidse stichting die tijdelijk onderdak gaan vinden in de woning aan de Boudewijn van der Beeststraat.

Zelfredzaam

En dit verontrust de buurbewoners. Want De Binnenvest vangt ook mensen op met zware psychische en verslavingsproblemen. En dat soort mensen willen de bewoners van Hoogh Teylingen niet in hun kinderrijke wijk hebben wonen.

Het huis aan de Boudewijn van der Beeststraat waar de opvang moet komen | Foto: Omroep West

Maar zowel de gemeente als De Binnenvest bezweert dat er geen mensen 'uit deze categorie' in het opvanghuis komt te wonen. 'Het gaat echt om mensen die zelfredzaam zijn en een dagbesteding hebben. Ze moeten ook een contract tekenen dat ze zich aan de huisregels houden en als ze dat niet doen, worden ze uit het huis gezet', zo legt de woordvoerder van de De Binnenvest uit.

Begeleid wonenproject

Maar garanties die bewoners willen dat er geen problemen van komen, geven de betrokken instanties niet. 'Het zijn natuurlijk geen modelburgers en wat de een als overlast ziet hoeft voor de ander geen overlast te zijn.'

De betreffende woning met drie etages en vijf kamer is eigendom van woonstichting Vooruitgang. Het is de bedoeling dat meerder cliënten van De Binnenvest er tegelijkertijd gaan wonen. Het gaat om een begeleid wonenproject, waarbij een medewerker van De Binnenvest regelmatig contact houdt met de bewoners om te controleren of alles goed gaat. Het steven is dat de bewoners na drie maanden 'uitstromen' en dat er dan weer nieuwe cliënten komen wonen.

Doorgangshuis

Waarom kan er niet één dakloos gezin in komen die er langere tijd kan verblijven? Dan bouw je een band op met zo’n gezin en weet je wat voor vlees je in de kuip hebt, zo is de vraag van de bezorgde bewoners. Nu moet je je elke keer maar weer afvragen wie woont er nu weer naast me?

Echt tot elkaar lijken de bewoners en de instanties die betrokken zijn bij het woonproject nog niet te zijn gekomen. Er wordt weliswaar een beter communicatie beloofd en aandacht voor de zorgen van de bewoners. Maar voor hen is het toch eerst zien en dan geloven.