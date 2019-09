Huurprijzen in Zuid-Holland bovengemiddeld hard gestegen

De huurprijzen zijn het afgelopen jaar in Den Haag met 2,5 procent gestegen. Daarmee zit de Hofstad precies op het landelijk gemiddelde en iets onder het gemiddelde van 2,6 procent voor heel de provincie. Zuid-Holland is hiermee na Noord-Holland de provincie waar de huren het hardst omhoog gingen. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De huurstijging ligt in Nederland iets hoger dan in 2018, toen de huurprijzen gemiddeld met 2,3 procent omhoog gingen. De huurverhoging ligt nog wel onder het gemiddelde van de laatste tien jaar, want over die periode was de gemiddelde stijging 2,6 procent.

De belangrijkste reden voor de hogere huurstijging in 2019 is de inflatie van 2018. De maximale huurverhoging is de stijging van de consumentenprijzen in het voorgaande jaar, aangevuld met een wettelijk vastgelegde, inkomensafhankelijke toeslag. Hierdoor komt de maximale huurstijging voor 2019 uit tussen de 4,1 en 5,6 procent.

Bewonerswisseling

De enige manier waarop woningcorporaties aan deze maximale huurstijging kunnen ontkomen is bij een bewonerswisseling. Bij nieuwe bewoners hoeven de verhuurders zich niet te houden aan de maximale huurstijging en zijn ze vrij een nieuwe huurprijs vast te stellen. Bij een bewonerswisseling bedroeg de gemiddelde huurverhoging op 1 juli 8,2 procent. Dit is flink minder dan de 9,6 procent van 2018.

De gemiddelde stijging van de huurprijzen in de vier grote steden en de twaalf provincies volgens het CBS.

Bij de grote steden stegen de huren het hardst in Amsterdam. De gemiddelde huurverhoging bedroeg daar 3,4 procent. In Rotterdam gingen de huren de met 3,2 procent omhoog. Den Haag volgde op gepaste afstand en zat met een gemiddelde huurverhoging van 2,5 procent precies op het landelijke gemiddelde. Rotterdam haalt ook de gemiddelde huurverhoging van Zuid-Holland flink omhoog. Met een stijging van 2,6 procent zit de hele provincie net boven het landelijk gemiddelde en is het na Noord-Holland de provincie met de grootste huurstijgingen.