Actie voor betere cao in Haaglanden Medisch Centrum: 'Goede zorg leveren gaat niet meer'

Het personeel van het Haaglanden Medisch Centrum voert woensdag actie voor een betere cao. In het Westeinde Ziekenhuis zijn 1500 handtekeningen aangeboden aan de Raad van Bestuur (RvB). Daarmee roept het personeel de RvB op om hun invloed te gebruiken bij de Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen (NVZ), zodat die tegemoet komt aan de eisen van het ziekenhuispersoneel. De onderhandelingen liepen over een nieuwe cao liepen op 3 juni vast.

'Bijna 1500 handtekeningen, dat is eenderde van het personeel', zegt verpleegkundige Marleen van het actiecomité trots. Zij is een van de mensen van het actiecomite. 'Er moet echt iets gebeuren. Wij willen graag goede zorg leveren, maar dat gaat niet meer. De werkdruk is enorm en er is een tekort aan collegae. Dat betekent dat we al tijden harder moeten lopen en teveel extra diensten draaien, omdat de gaten gevuld moeten worden. Hierdoor is de balans tussen werk en privé zoek', legt de verpleegkundige uit. 'We willen dan ook een lagere werkdruk, roosters die rondkomen, loonsverhoging en afspraken over behoud en instroom van collegae.'

In juni liepen de onderhandelingen tussen de bonden en de NVZ vast. Het bod van de NVZ is 2,58 procent loonsverhoging, de bonden eisen 5 procent. Volgens Elise Merlijn van FNV Zorg&Welzijn is dat bod van 2,58 procent onacceptabel: 'Het werken in een ziekenhuis wordt er niet aantrekkelijker op. De roosters zijn nu al moeilijk te vullen. Het is belangrijk dat ziekenhuizen aantrekkelijke werkgevers blijven in de al zo krappe zorgarbeidsmarkt. Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld, waardoor het draaien van overuren eerder normaal dan uitzondering is geworden.'

Estafette-acties

Door het hele land zijn sinds de zomer acties. Zo werden er in het Alrijne ziekenhuis 1476 handtekeningen aangeboden aan de Raad van Bestuur. In het Haga hangen spandoeken in de hal en werden handtekeningen aangeboden. En ook voor het Langeland Ziekenhuis werden handtekeningen aangeboden voor een passend salaris, een betere balans tussen werk en prive en een verlaging van de werkdruk.

In verschillende ziekenhuizen in het land worden bij wijze van actie al zondagsdiensten gedraaid op doordeweekse dagen. De afdelingen die daar aan mee doen pakken alleen spoedeisende zaken op. De tijd die zo overblijft, wordt besteed aan meer handen aan het bed. Ook het draaien van stiptheidsacties staat in de planning. Dat betekent dat werknemers hun werkzaamheden verrichten conform hun arbeidsovereenkomst en koffie-, lunch-, en theepauzes nemen zoals vermeld staan in hun rooster. De FNV sluit dit soort acties ook in de ziekenhuizen in onze regio niet uit.

'5 procent niet haalbaar'

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Norbert Hoefsmit, van het HMC heeft de handtekeningen in ontvangst genomen. 'Ik ondersteun de onderhandelingen en ik zie vanavond de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, en zal dit weer onder zijn aandacht brengen. Ik denk echter dat 5 procent loonsverhoging niet haalbaar is. De NVZ heeft op haar beurt 200 miljoen euro gevraagd aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg om iets te doen.'

Minister Bruins zei vrijdagmiddag na afloop van de wekelijkse ministerraad dat hij niet van plan is om extra de portemonnee te trekken. 'Ik vind dat er voor zorgprofessionals een loonstijging in moet zitten. Daarom hebben we als Rijk dit jaar 1,7 miljard op tafel gelegd. Daar moet het ook mee gebeuren. De cao-partijen moeten dus aan de slag, om een akkoord uit te onderhandelen met daarin een marktconforme loonstijging. Aan het werk, zeg ik.'

LEES OOK: Personeelstekort HMC: 2500 euro bonus voor wie nieuwe collega introduceert