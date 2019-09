Medewerkers Sligro Gouda niet vervolgd voor dood winkeldief: 'We kunnen eindelijk het boek sluiten'

Twee medewerkers van de Sligro-groothandel in Gouda worden niet vervolgd in verband met het overlijden van een winkeldief in 2017. De man ademde niet meer nadat het personeel hem in afwachting van de politie in bedwang had gehouden. Volgens het Openbaar Ministerie was het handelen van het personeel geoorloofd. Daarom worden de zaken geseponeerd. 'We zijn enorm opgelucht dat we nu eindelijk na ruim 2 jaar het boek kunnen sluiten', laat Wilco Jansen van Sligro weten.

De winkeldief werd 11 augustus 2017 betrapt in de groothandel. Hij zei aanvankelijk dat hij alsnog wilde betalen, maar zette het toch op een lopen. Om te ontkomen beukte hij tot vier keer met een aanloop tegen een glazen schuifdeur. Toen die ontzet was, ging hij door die ruit naar buiten. Daar werd hij door personeel tegen de grond gewerkt.

Het personeel bleef op hem zitten tot de politie erbij kwam. Die merkte dat de winkeldief niet meer ademde. De man werd in coma het ziekenhuis binnengebracht. Na drie dagen werd hij naar Polen vervoerd omdat familie hem daar wilde verzorgen. Tijdens de reis overleed hij.

'Zorgvuldige afweging op zijn plaats'

Omdat de man onderweg naar Polen overleed, is daar sectie verricht. De resultaten daarvan heeft het Openbaar Ministerie na herhaald aandringen pas eind 2018 mogen ontvangen. Vervolgens zijn die vertaald en beoordeeld. 'Het is spijtig dat daarmee het personeel van de winkel en de nabestaanden lang op een beslissing hebben moeten wachten', reageert het OM. 'Dit zal voor hen een lange periode van onzekerheid zijn geweest. Tegelijkertijd had de aanhouding onbedoeld een ernstige afloop. Er is iemand overleden, wat uiteraard veel verdriet bij zijn familie en vrienden teweegbracht. Een zorgvuldige afweging is dan op zijn plaats en daarvoor was het sectierapport van belang.'

Burgers mogen iemand aanhouden en daarbij afhankelijk van de omstandigheden gepast geweld gebruiken om iemand te kunnen overdragen aan de politie. 'Het ging hier om een sterke jongeman die al grof fysiek geweld had gebruikt tegen de deur, zich op de grond bleef verzetten, niet voor rede vatbaar was en mogelijk een gevaar vormde voor anderen', legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit. 'De door de medewerkers gebruikte krachtsinspanning was nodig om hem onder controle te houden.'

'Geen grote kracht gebruikt rond kin en nek'

Op camerabeelden is te zien dat de winkeldief zich tijdens de laatste minuut voordat de politie het onder controle houden overneemt niet meer beweegt. Volgens het OM mag van het personeel niet worden verwacht dat zij dit onmiddellijk hadden opgemerkt. Zij zijn geen ervaringsdeskundigen.

Tijdens de sectie zijn bij de winkeldief 'kleine letsels' aangetroffen. Die kunnen volgens het OM zijn ontstaan tijdens de inbedwanghouding, maar ook tijdens het medisch handelen daarna. 'Er blijkt in ieder geval niet dat rond de kin en nek grote kracht is gebruikt.' Mede daarom vindt het Openbaar Ministerie het optreden van het personeel proportioneel en dus toegestaan.

Grote opluchting

Bij het filiaal in Gouda wordt opgelucht gereageerd. Woordvoerder Wilco Jansen: 'Onze medewerkers hebben een hele tijd in onzekerheid gezeten. Dat geldt voor het hele team natuurlijk. We zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. We kunnen nu weer over tot de orde van de dag en het boek sluiten.'